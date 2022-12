Switch-Spiele im Angebot: Holt euch Hits aus 2022 jetzt günstig bei Amazon

Bei Amazon gibt es gerade einige Spiele für Nintendo Switch günstiger, und zwar vor allem aktuelle Titel, die 2022 und zum Großteil sogar erst in den letzten paar Monaten erschienen sind. Ein paar schon etwas ältere Spiele sind aber auch unter den Deals. Es handelt sich dabei nicht um eine größere Aktion, sondern um Einzeldeals, die spontan aufgetaucht sind und ebenso spontan wieder verschwinden könnten. Hier die Highlights:

Bayonetta 3

10:32 These boots are made for shootin' - Testvideo zu Bayonetta 3

Das Switch-exklusive Bayonetta 3 hat in unserem Testbericht Ende Oktober satte 88 Punkte abgestaubt. Im Wesentlichen bleibt das Actionspiel den Vorgängern treu: Hexe Bayonetta schnetzelt sich auch diesmal wieder mit Waffen an Händen und Füßen in spektakulär inszenierten Kämpfen durch Horden von Feinden, wobei möglichst stilvolle Kills belohnt werden. Ein paar Neuerungen gibt es aber durchaus. So kann Bayonetta nun Dämonen beschwören und direkt steuern, außerdem spielt die Erkundung der Welt eine größere Rolle und es gibt mehr Abwechslung durch Minispiele.

Sonic Frontiers

1:47 Sonic Frontiers - Der blaue Igel rast zu Queen-Song durch den Launch-Trailer

Mit Sonic Frontiers wagt die Reihe den Sprung in einer große, dreidimensionale Open World, die von Wiesen und Wäldern über die Ruinen uralter Tempel bis hin zu belebten Straßen in der Stadt reicht. Wenngleich rasantes Platforming weiterhin den Kern des Gameplays bildet, gibt es für Sonic diesmal auch eine Menge Rätsel zu lösen und Geheimnisse zu entdecken. Im GamePro-Test konnte uns dieser Versuch noch nicht vollständig überzeugen, trotz vieler guter Ansätze, die Lust auf einen Nachfolger machen. Bei vielen Fans kommt Sonic Frontiers aber sehr gut an, auf Steam sind die Rezensionen beispielsweise derzeit zu 95 Prozent positiv.

Tactics Ogre: Reborn

1:44 Tactics Ogre Reborn: Trailer zeigt feinste Rundenstrategie á la FF Tactics

Das erst im November erschienene Remake des Taktik-RPGs Tactics Ogre konnte die hohen Erwartungen vollständig erfüllen, auf OpenCritic liegt der Wertungsschnitt derzeit bei stolzen 85 Punkten. Neben besserer Grafik und einem neu aufgenommenen, orchestralen Soundtrack gibt es auch einige spielerische Verbesserungen wie das flexiblere Fortschrittssystem. Wie schon im Original bekommt ihr zudem spannende, fordernde Taktik-Schlachten und eine fesselnde Fantasy-Geschichte geboten. Ihr könnt mit rund 50 Stunden Spielzeit rechnen.