20 meistgespielte Switch-Spiele 2019: Platz 1 ist ein alter Bekannter

Welche Switch-Games haben europäische Spieler 2019 am meisten gezockt? Das verrät uns Nintendo jetzt in einer Top 20-Liste. Dabei wurden sämtliche europäische Switch-Accounts von Besitzern berücksichtigt, die in den Einstellungen die Verwendung ihrer Daten erlaubt haben. Werfen wir einen Blick auf die Liste:

Die Top 20 Switch-Spiele, die 2019 am meisten gespielt wurden

Was fällt auf? Den ersten Platz sichert sich Fortnite, was allerdings wenig überraschend ist. Schließlich handelt es sich bei Epic Games' Battle Royale-Shooter um ein Free2Play-Spiel, das nach wie vor für riesigen Hype sorgt. Der spektakuläre Start des zweiten Fortnite-Kapitels vor einigen Wochen dürfte nochmals für einen kräftigen Aufschwung gesorgt haben.

Mit Breath of the Wild befindet sich aber immerhin ein hauseigenes Spiel von Nintendo auf der 2, und auch insgesamt finden wir mehr Switch-Exclusives in den Charts als Third Party-Games.

Die ersten Switch-Titel aus dem Jahr 2019 belegen hingegen erst Pokémon Schwert auf der 11 und Pokémon Schild auf der 12. Dass primär ältere Spiele in der Top 20 vertreten sind, dürfte unter anderem an Sales liegen.

Welche Switch-Spiele erscheinen 2020?

Nintendos komplette Roadmap für dieses Jahr steht zwar noch in den Sternen, einige kommende Spiele für die Nintendo Switch kennen wir aber bereits.

Hier ist GamePros Release-Liste aller Switch-Spiele 2020.