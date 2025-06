PS Plus im Juni 2025: Schnappt euch heute die 3 neuen Essential-Games, das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Die PlayStation Plus Essential-Spiele für den Monat Juni 2025 sind ab heute verfügbar.

Der heutige Dienstag steht wieder ganz im Zeichen von PlayStation Plus. In wenigen Stunden könnt ihr die restlichen drei Titel des Essential-Lineups für den Monat Juni 2025 herunterladen. Ein Titel des aktuellen Aufgebots, Destiny 2: The Final Shape, ist bereits seit dem 28. Mai 2025 verfügbar.

PS Plus Essential im Juni 2025: Termin und Uhrzeit der Freischaltung

Datum: Heutiger Dienstag, der 03. Juni 2025

Heutiger Dienstag, der 03. Juni 2025 Ungefähre Uhrzeit: Zwischen 11/12 Uhr mittags*

*Eine genaue Uhrzeit für die Freischaltung der Essential-Spiele ist nicht bekannt. Allerdings veröffentlichte Sony neue PS Plus-Spiele bislang stets um die Mittagszeit herum. Wir werden diesen Artikel updaten, sobald die Spiele freigeschaltet wurden und ihr sie mit entsprechendem Abo ohne weitere Zusatzkosten herunterladen könnt.

PlayStation Plus Essential im Juni 2025 - Alle neuen Bonus-Titel im Überblick

NBA 2K25 (PS5, PS4) - verfügbar ab heute

(PS5, PS4) - verfügbar ab heute Alone in the Dark 2024 (PS5) - verfügbar ab heute

2024 (PS5) - verfügbar ab heute Bomb Rush Cyberfunk (PS5, PS4) - verfügbar ab heute

(PS5, PS4) - verfügbar ab heute Destiny 2: The Final Shape (PS5, PS4) - Schon seit 28. Mai verfügbar

Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service dürften sich insbesondere über die hübsche Neuauflage von Alone in the Dark freuen:

Was euch bei den aktuellen Essential-Titeln genau erwartet und für welche Titel sich der Download lohnt, erklären wir euch hier:

Neue PS Plus Extra-/Premium-Titel noch diese Woche - PS Plus Extra-Mitglieder können sich ebenfalls auf neuen Zuwachs freuen, in den nächsten Tagen stoßen weitere Extra-Titel zur Bibliothek dazu:

Another Crab’s Treasure (seit 29. Mai)

Skull and Bones (seit 02. Juni)

Destiny 2: Legacy Collection (ab 04. Juni)

Grand Theft Auto 3 (ab 10. Juni)

Ab 05. Juni stoßen folgende zwei Titel zur Premium-Bibliothek dazu:

Riven

Myst

