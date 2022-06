System of Souls erinnert stark an Portal und kann jetzt auf PS4 und PS5 gespielt werden

System of Souls ist jetzt für PS4 und PS5 erschienen. Ihr könnt das First Person-Puzzlespiel ab sofort im PlayStation Store für einen relativ schmalen Taler ergattern. Das dürfte vor allem all jene interessieren, die bisher immer neidisch auf Portal und Portal 2 geschielt haben.

Beide Titel zählen zum Besten, was das Genre zu bieten hat, wurden aber bisher nie für PS4 oder PS5 veröffentlicht (auf der PS3 gab es allerdings Portal 2). Genau diese Lücke könntet ihr jetzt mit System of Souls füllen, das offenbar sehr ähnlich funktioniert.

System of Souls soll offenbar die Portal-Lücke auf PS4 und PS5 füllen

Darum geht's: In System of Souls spielen wir einen Roboter namens L-064N. Der nimmt an diversen Tests teil, die von einer KI namens AURA durchgeführt werden. Im Lauf der Zeit stellen wir allerdings fest, dass diese KI offenbar nicht nur unser Bestes will, sondern ganz eigene Ziele verfolgt. Falls euch das irgendwie bekannt vorkommt: Es dürfte nicht von ungefähr an Portal und Portal 2 erinnern.

So sieht das aus: Das Puzzlespiel System of Souls setzt nicht nur auf eine ähnliche Story wie Portal, sondern spielt sich wohl auch so. Das heißt, dass wir aus First Person-Perspektive durch unterschiedliche Testkammern steuern. Dort gilt es, Schalter-Rätsel zu lösen, indem wir Würfel hin- und her bewegen, fliegende Energie-Bälle manipulieren oder uns mehr oder weniger elegant durch die Gegend schwingen. Nur eine Portal Gun scheint zu fehlen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu System of Souls ansehen:

Was das Besondere an System of Souls ist, lässt sich anhand dieses Launch-Trailers nur schwer beurteilen. Der Look wirkt zumindest stimmig und wenn die Rätsel ähnlich spaßig sind wie in Portal und Portal 2, könnte sich das Ganze zu dem niedrigen Preis durchaus lohnen. Wer lieber das Original will, muss auf eine andere Plattform ausweichen. Zum Beispiel auf die Switch, für die mit der Portal: Companion Edition beide Teile angekündigt wurden.

Was haltet ihr von System of Souls? Glaubt ihr, der Titel kann ans Original heran reichen?