Spieler zockt 7 Jahre mit derselben Tastatur, zeigt das Drecksmonster und wie er es säubert

So eine dreckige Tastaur sieht man nicht alle Tage, aber es gibt zum Glück ein sauberes Happy End (Bild: reddit.com/user/VectorMediaGR).

Wenn ihr am PC arbeitet oder zockt, nutzt ihr unweigerlich eine Tastatur. Die staubt mit der Zeit ordentlich zu, vielleicht krümelt oder kleckert ihr auch noch drauf und habt eventuell sogar ein haariges Haustier oder dergleichen. Das heißt, ihr solltet das Arbeits- und Spielgerät ab und zu ordentlich sauber machen. Nicht nur, aber auch aus hygienischen Gründen und um die Funktionalität weiterhin zu gewährleisten. Das kann richtig befriedigend und geradezu meditativ ausfallen, wie dieser Redditbeitrag hier zeigt.

Ultradreckige Tastatur wird nach 7 Jahren Dauernutzung endlich gereinigt und das sieht unglaublich befriedigend aus

Darum geht's: Bei jeder Tastatur sammelt sich mit der Zeit Staub zwischen den Tasten, oft auch noch ganz andere Sachen. Nur die allerwenigsten Menschen schaffen es wirklich, gar nichts dazwischen zu bröseln. Falls ihr noch nie einen Blick unter die Tasten gewagt habt: Ihr könntet eine große Überraschung erleben!

Reddit-User reinigt seine Tastatur: Wie aus diesem Beitrag hervorgeht, hat er das seit sieben Jahren nicht gemacht. Und in dieser Zeit hat sich wirklich einiges angesammelt. Die ersten Bilder aus der Fotostrecke sehen dementsprechend schon recht übel aus. Richtig grausig wird es aber erst beim Blick unter die Tasten.

Hier hat sich einiges angesammelt: Wie der Tastatur-Besitzer erklärt, handelt es sich dabei in erster Linie um Tabakreste, Katzenhaare und Hautschuppen beziehungsweise klassischen Staub. Aber zum Glück hört die Geschichte hier nicht auf, sondern geht gerade erst los. Es lohnt sich wirklich, die gesamte Bilderstrecke anzuschauen, weil der Effekt so beeindruckend ist.

Oder, wie es Redditor VectorMediaGR selbst ausdrückt:

"Habe endlich meine 7 Jahre alte, ekelhafte Tastatur gereinigt. Es war eine Art Meditation, ich empfehle es."

Das Ergebnis ist genial: Vor allem der Vorher-Nachher-Vergleich fällt einfach extrem cool und eben sehr befriedigend aus. Falls ihr schon einmal Spiele wie Powerwash-Simulator gespielt habt, wisst ihr genau, was ich meine. Ein Mensch in den Kommentaren drückt das so aus: "Das lässt mein Gehirn auf eine gute Art kribbeln". Wer mehr davon will, bekommt es in den Subreddits r/satysfyingasfuck und r/SatisfyingClean.

Was wurde dafür benutzt? Falls ihr jetzt selbst Hand anlegen wollt, braucht ihr dafür nicht viel. Hier kamen zum Beispiel nur Q-Tips, ein Desinfektionsmittel, Reinigungs-Alkohol (Isopropyl) sowie Spülmittel und Wasser für die ausgebauten Tasten zum Einsatz. Zusätzlich noch jede Menge Geduld, wie es in einer der Antworten des Post-Urhebers heißt. Aber ihr solltet natürlich auch Vorsicht walten lassen, um nichts zu zerstören.

Na, wie sieht eure Tastatur unterhalb der einzelnen Tasten aus und wann habt ihr sie zum letzten Mal ordentlich gereinigt?