Spieler sammelt jahrelang Konsolen und Spiele und verkauft alles, um sich einen ganz bestimmten Handheld zu kaufen - und ist jetzt überglücklich

Dieser Hardware-Tausch hat dem Ex-Besitzer einen neuen Handheld eingebracht (Bild: reddit.com/user/greedystar138/).

Vielleicht kennt ihr das: Da sammeln sich im Lauf der Jahre diverse Geräte an, insbesondere Spiel-Konsolen, Controller und die zugehörigen Spiele. Viele Menschen verbinden damit nostalgische Gefühle, aber dieser Spieler hier hat es geschafft, sich von vielen alten Schätzchen zu trennen. Er konnte sich dadurch einen anderen, lange gehegten Wunsch erfüllen.

Handheld-Fan kann sich endlich seinen Traum erfüllen, indem er mehrere Konsolen, Spiele und Controller eintauscht

Darum geht's: Auf Reddit hat der User greedystar 138 einen Beitrag geteilt, in dem er stolz seinen immensen Berg an Konsolen, Zubehör und Spielen präsentiert, die er bei GameStop eingetauscht hat. Aber das hier ist nicht die Geschichte eines schlechten Deals. Vielmehr ist dieser Mensch hier nun glücklicher als zuvor, wenn es um sein Hobby geht.

Was wurde alles eingetauscht? Ganz genau lässt sich das leider nicht anhand der Bilder erkennen. Im Post selbst wird die Hardware auch nicht aufgelistet. Fest steht aber, dass es unzählige Spiele, richtig viele Controller und wohl mindestens acht alte Konsolen waren. Der Kassenbon zeigt, dass da im Laufe der Jahre so einiges zusammengekommen ist.

45:13 Gaming-Handhelds sind gekommen, um zu bleiben: Können Handhelds einen Gaming-PC ersetzen?

Autoplay

Auf den Bildern lassen sich unter anderem erkennen:

zwei Xbox One

vier Xbox 360-Konsolen

eine PS3

eine PS4

ein PS5-Controller

eine PS5-Controller-Ladestation

ein PS4-Controller

ein PS3-Controller

fünf Xbox Series-Controller

viele PlayStation 4-Spiele, darunter Cyberpunk 2077

zwei Xbox-Spiele

Wieso hatte der Typ so viele Konsolen? Zu Beginn des Posts erklärt der alleinerziehende Vater, dass er nicht nur viele Kinder, sondern auch "ein kleines Problem" damit habe, Technik zu horten. Das habe sich in diesem Fall jetzt aber endlich einmal bezahlt gemacht, da er alles zum GameStop gebracht hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Das hat er sich jetzt von dem Geld geholt: All die "Jahre an Konsolen und ungespielten Spielen" seien eingetauscht worden, um sich von dem Geld einen Lenovo Legion Go-Handheld zu gönnen. Er könne es schon kaum erwarten, bis das Gerät endlich ankommt.

Was ist der Lenovo Legion Go? Es handelt sich dabei um einen PC-Handheld, der ähnlich wie die Nintendo Switch funktioniert, aber viel leistungsfähiger ist. Ihr könnt also die seitlichen Controller-Teile abnehmen, unterwegs spielen und das Gerät an einen Bildschirm anschließen.

Hier erfahrt ihr in einem GameStar-Artikel mehr über den Lenovo Legion Go. Hier geht es zum GameStar-Test des Lenovo Legion S.

Darum freut er sich so sehr darüber: Auch wenn das Ganze nicht ohne eine kleine Nostalgie-Träne vonstattengegangen sein dürfte, ist der Mann über seine Entscheidung sehr froh. Der Lenovo Legion könne ihm dabei helfen, die Leerlauf-Zeiten seiner 24-Stunden-Schichten im Krankenwagen zu versüßen.

Habt ihr noch haufenweise Tech-Kram, den ihr gegen eine neue Konsole oder einen besonderen Handheld eintauschen würdet? Oder seid ihr eher so der Typ, der alles behält?