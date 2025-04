Bis zu 90% auf Switch-Spiele: Jetzt könnt ihr tausende Angebote im Nintendo eShop abstauben!

Wenn ihr Switch-Spiele zu absoluten Schnäppchenpreisen abstauben wollt, dürft ihr euch die aktuellen Angebote im Nintendo eShop nicht entgehen lassen.

Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder einen riesigen Haufen an Sonderangeboten: Über 2000 Spiele für Nintendo Switch könnt ihr euch jetzt günstiger sichern, und zwar mit Rabatten von bis zu 90 Prozent. Wir haben euch zehn Top-Angebote herausgesucht, die sich ganz besonders lohnen. Wer lieber selbst nach den besten Deals suchen möchte, findet die komplette Liste der reduzierten Spiele hier:

Übrigens: Die am 5. Juni erscheinende Nintendo Switch 2 ist abwärtskompatibel mit Spielen für die erste Switch. Es schadet also nichts, wenn ihr euch jetzt schon mal günstig mit Spielen eindeckt. Dann habt ihr auf jeden Fall genug zu spielen, wenn die neue Konsole kommt.

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition

15:23 Hogwarts Legacy - Das Open-World-Spiel im Potter-Universum im Test

Angebot läuft bis: 9. April

Das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy darf man als Harry-Potter Fan auf keinen Fall verpassen. Allein schon, dass man hier die berühmte Zauberschule sowie ihr Umland einschließlich des malerischen Dörfchens Hogsmeade frei erkunden kann, ist den Preis schon wert, zumal die Spielwelt mit viel Liebe zum Detail und hohem Produktionsaufwand in Szene gesetzt wird. Auf Harry trefft ihr jedoch nicht, denn Hogwarts Legacy spielt am Ende des 19. Jahrhunderts.

Spielerisch hat Hogwarts Legacy ebenfalls einiges zu bieten: Die über 20 Kampfzauber, zu denen noch verschiedene magische Gegenstände und Tränke hinzukommen, sorgen für taktischen Tiefgang in den actionreichen Gefechten. Außerdem habt ihr den abwechslungsreichen Alltag eines Zauberschülers zu meistern. Die Deluxe Edition liefert euch neben dem Hauptspiel auch noch ein Thestral als Reittier und weitere Bonus-Gegenstände, die sich um die dunklen Künste drehen.

AI: THE SOMNIUM FILES & AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative

3:20 AI: The Somnium Files - nirvanA Initiative - - Gameplay-Trailer zeigt die neuen Systeme

Angebot läuft bis: 10. April

Mit AI: THE SOMNIUM FILES und dem Nachfolger AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative könnt ihr euch zwei großartige Detektiv-Adventure mit Science-Fiction-Szenario zum Schnäppchenpreis sichern. Im ersten Teil sucht ihr als Special Agent Kaname Date im Tokyo der Zukunft nach einem Serienmörder und sammelt nicht nur auf traditionelle Art Hinweise, sondern dringt auch in die Träume von Zeugen und Verdächtigen ein.

Im zweiten Teil ermittelt ihr mit den Agents Mizuki und Ryuki sowie ihren beiden KI-Partnern in einem seltsamen Fall: Sechs Jahre, nachdem ein halber Leichnam aufgetaucht ist, wird plötzlich die andere Hälfte gefunden, jedoch ohne jedes Anzeichen von Verwesung. Beide Adventures überzeugen nicht zuletzt durch ihre komplexen, düsteren Geschichten und ihre stilvolle Inszenierung im Anime-Look. Der zweite Teil sticht zudem noch mehr als der erste durch seine schrägen Charakter hervor.

No Man’s Sky

6:00 No Man's Sky hat gigantisches Worlds Part 2-Update erhalten

Angebot läuft bis: 9. April

No Man’s Sky ist eine gigantische Weltraumsimulation, die euch ein Universum mit 18 Trillionen Planeten erforschen lässt. Ihr könnt beispielsweise mit eurem eigenen Raumschiff im Weltall umherfliegen und euer Geld als Händler verdienen oder an Weltraumschlachten teilnehmen. Ihr könnt aber auch die Planeten mit ihrer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt erforschen, Ressourcen sammeln, Basen aufbauen und euch häuslich einrichten. Eurer Freiheit sind fast keine Grenzen gesetzt.

Seit seinem Release wird No Man’s Sky übrigens immer wieder durch umfangreiche, kostenlose Inhalts-Updates erweitert. Erst Ende März ist etwa das Relics-Update erschienen, das prähistorische Skelette hinzufügt, auf die ihr beim Graben stoßen könnt. Ihr könnt nun also quasi als Paläontologe arbeiten und die Überreste von Alien-Dinosauriern suchen. Andere Updates der letzten Monate haben neue Biome und eine reiche Unterwasserwelt mit kilometertiefen Ozeanen geliefert.

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life

1:10 Story of Seasons: A Wonderful Life - Switch-Remake der süßen Farm-Sim zeigt sich im Trailer

Angebot läuft bis: 23. April

STORY OF SEASONS: A Wonderful Life ist eine Neuauflage des 2003 unter dem Namen Harvest Moon: A Wonderful Life erschienenen Farmingspiel-Klassikers, der zu den beliebtesten Teilen der berühmten Reihe zählt. Ihr bekommt nicht nur stark verbesserte Grafik und eine an die heutigen Gewohnheiten angepasste Steuerung, sondern auch zahlreiche neue Inhalte: Unter anderem wurden 70 neue Events sowie zusätzliche Heiratsoptionen hinzugefügt.

Am Kern des Gameplays hat sich natürlich nichts geändert. Ihr bekommt die typische Mischung aus Aufbauspiel und Lebenssimulation: Im sogenannten Vergessenen Tal baut ihr inmitten idyllischer Landschaften euren eigenen Bauernhof auf. Dazu gehört nicht nur, Pflanzen anzubauen, eure Tiere zu pflegen und euer Heim zu gestalten. Ihr solltet euch auch um eure Beziehungen zu den anderen Bewohnern des Tals kümmern und könnt sogar eine Familie gründen.

Mortal Kombat 11

2:12 Mortal Kombat 11 Gameplay-Trailer - Die Splatter-Vorhersage: Es bleibt brutal.

Angebot läuft bis: 9. April

Mortal Kombat gehört schon seit Jahrzehnten zu den besten und beliebtesten Fighting-Game-Reihen und daran hat sich auch mit Teil 11 nichts geändert. Die brutalen Finishing Moves sind natürlich auch wieder dabei und sogar noch drastischer als früher. Allerdings sind sie abermals so überzeichnet, dass die Gewalt eher komisch als schockierend wirkt. Neu sind die sogenannten Fatal Blows. Diese kann man erst bei niedriger Gesundheit auslösen, was überraschende Comebacks ermöglicht.

Obwohl der Multiplayer langfristig am meisten Spaß macht, bietet Mortal Kombat 11 auch umfangreiche Solo-Inhalte. Ihr bekommt eine aufwendig inszenierte Story-Kampagne und könnt euch zudem in den sogenannten Türmen der Zeit mit Gegnergruppen und Bossen anlegen sowie in einer Art Adventure-Modus eine Insel erkunden. Neben dem Hauptspiel ist übrigens auch die Erweiterung Aftermath reduziert, diese bekommt ihr im Nintendo eShop sogar 90 Prozent günstiger.

DREDGE

1:21 Dredge: In diesem Fischerei-Spiel ist es nicht so idyllisch, wie es zunächst scheint

Angebot läuft bis: 14. April

Dredge ist eine ungewöhnliche Mischung aus Fischerei-Spiel und Horror im Lovecraft-Stil. Eure Aufgabe ist es, mit eurem Fischkutter hinaus auf See zu fahren und möglichst seltene und wertvolle Fische zu fangen. Mit dem Geld, das ihr für diese bekommt, könnt ihr euer Schiff aufrüsten, um Expeditionen zu weit entfernten Orten zu unternehmen, abgelegene Inseln erforschen und sogar Schätze vom Grund des Meeres bergen zu können.

Das Problem dabei: Im Meer warten noch ganz andere Dinge auf euch! In den Tiefen lauern bizarre Kreaturen, die besonders bei Nacht, wenn sie an die Oberfläche kommen, zu einer ernsten Bedrohung werden. Ihr solltet euch daher gut überlegen, wie viel Risiko ihr eingehen wollt. Je weiter ihr euch vorwagt, desto mehr findet ihr über die rätselhaften Ereignisse im Ozean heraus. Mit der Demo im Nintendo eShop könnt ihr Dredge übrigens kostenlos ausprobieren.

OKAMI HD

3:10 Okami HD - Ankündigungstrailer zur Neuauflage des Klassikers

Angebot läuft bis: 23. April

Der Klassiker OKAMI ist schon allein aufgrund seines einzigartigen Looks im Stil japanischer Tuschezeichnungen auf jeden Fall einen Blick wert. In der HD-Neuauflage mit höherer Auflösung kommt dieser noch besser zur Geltung. OKAMI ist ein Action-Adventure, in dem ihr die Sonnengöttin Amaterasu spielt. Diese ist in Gestalt einer weißen Wölfin auf die Erde herabgestiegen, um Japan vor einer drohenden Invasion durch Dämonen zu bewahren.

Die Göttin wird dabei von einem Künstler in der Größe eines Flohs unterstützt, der mithilfe eines magischen Pinsels die Spielwelt manipulieren kann. Diese Fähigkeit setzt ihr gemeinsam mit anderen magischen Kräften der Göttin sowohl in den Kämpfen als auch bei der Lösung der Rätsel ein, was dem Gameplay eine Menge kreativer Freiheit verleiht. Mit rund 35 Spielstunden wird euch zudem ein stattlicher Umfang für den Preis von 9,99€ geboten.

SteamWorld Dig 2

0:49 Steamworld Dig 2 - Gameplay-Video zu Nintendo Switch-Version

Angebot läuft bis: 26. April

SteamWorld Dig 2 gehört mit einem Rabatt von 90 Prozent und einem Preis von nur 1,99€ zu den aktuell günstigsten Schnäppchen im Nintendo eShop. Der hochgelobte Indie-Hit (der internationale Wertungsdurchschnitt liegt laut OpenCritic bei 88 Punkten) spielt in einem farbenfrohen, von Robotern bevölkerten Universum. In einer kleinen Stadt in der Wüste, die stark an klassische Westernfilme angelehnt ist, sucht ihr nach kostbaren Bodenschätzen.

Um besonders wertvolle Edelsteine zu finden, grabt ihr euch immer tiefer in die Erde und trefft dabei nicht nur auf immer gefährlichere Kreaturen, sondern müsst euch auch auf zahlreiche andere Gefahren wie Lavaströme oder herabfallende Felsbrocken gefasst machen. Das Gameplay vermischt Action, Erkundung und Platforming mit Rätseln, denn oft ist es besser, erst mal über den klügsten Weg zu den Schätzen nachzudenken, als blind draufloszustürmen.

Scribblenauts Mega Pack

1:09 Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure - Trailer zum Superhelden-Scribblenauts

Angebot läuft bis: 9. April

Mit dem Scribblenauts Mega Pack bekommt ihr zwei tolle Rätselspiele in einem Paket für nur 2,99€. Scribblenauts Unlimited erzählt euch eine Geschichte über die Macht der Fantasie und handelt dabei von den 41 Geschwistern des Protagonisten Maxwell. In Scribblenauts Unmasked: A DC Comics Adventure erschafft ihr hingegen euren eigenen Charakter und schließt euch den Superhelden aus dem DC-Universum im Kampf gegen berühmte Schurken an.

In den Scribblenauts-Spielen lasst ihr eurer Kreativität bei der Lösung von Rätseln freien Lauf, denn hier könnt ihr nach Herzenslust Gegenstände erschaffen, die euch bei euren Problemen helfen. Ihr braucht dazu nur das entsprechende Wort im sogenannten Objektersteller einzugeben. In der Datenbank der Spiele sind tausende mögliche Objekte gespeichert, denen ihr auch noch verschiedene Eigenschaften verleihen und die ihr mit anderen Objekten verknüpfen könnt.

Rune Factory 5

1:02 Rune Factory 5 - Gameplay-Trailer zum "Harvest Moon"-Action-RPG

Angebot läuft bis: 23. April

Rune Factory 5 ist wie seine Vorgänger eine Mischung aus einer Farming- und Lebenssimulation im Stile eines Stardew Valley oder Harvest Moon und eines Action-Rollenspiels. Eure Aufgabe ist es, die Grenzstadt Rigbarth vor den Angriffen von Monstern zu schützen. Dazu sammelt ihr eine Gruppe von Helden um euch, erforscht die Wildnis im Umland der Stadt, wagt euch in gefährliche Dungeons und liefert euch temporeiche Hack&Slash-Kämpfe, bei denen zahlreiche Spezialattacken zum Einsatz kommen.

Zwischendurch gibt es ruhigere Phasen, in denen ihr den Stadtbewohnern bei ihren Problemen helft oder Feldfrüchte anbaut. Das Besondere dabei: Die Felder befinden sich auf den Rücken von Drachen! Außerdem könnt ihr Monster zähmen, damit sie euch bei der Feldarbeit helfen. Wollt ihr gerade nicht arbeiten, könnt ihr Nebenaktivitäten wie Angeln oder Kochen nachgehen oder Freundschaften knüpfen, Beziehungen eingehen und sogar heiraten und eine Familie gründen.

Noch tausende weitere Angebote im Nintendo eShop

Wie schon gesagt, gibt es im Nintendo eShop aktuell noch rund 2000 weitere Switch-Spiele im Sonderangebot. Dabei sind alle möglichen Genres vertreten, von Shootern über Rollenspiele bis zu Strategiespielen. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auch selbst nochmal einen Blick auf die Liste der Deals zu werfen, falls ihr unter unseren Empfehlungen noch nicht das Richtige gefunden habt.