Pokémon TCG Pocket war down: Alles zum Authentication Error 102-002-016 und aktuellem Server-Status im Ticker

Pokémon TCG Pocket ist aktuell down und nicht spielbar!

Völlig überraschend ist seit wenigen Minuten Pokémon TCG Pocket down. Wir fassen für euch deshalb alles in einem Ticker hier auf GamePro.de zusammen und halten euch auf dem Laufenden.

Pokémon TCG Pocket Server und Authentication-Error im Ticker

22:14 Uhr Pokémon TCG Pocket scheint sich so langsam von den Problemen zu erholen. Das Spiel läuft wieder, aber es lädt aktuell noch sehr lange. Es kann also noch zu kleinen Problemen kommen. Wir beenden vorerst den Ticker an dieser Stelle. 22:02 Uhr Das Problem ist weiterhin nicht gelöst aber immerhin hat sich der X-Account gemeldet und Bescheid gegeben, dass das Problem bereits beim Team gemeldet ist. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

21:31 Uhr Wenn ihr das Spiel jetzt startet, dann bekommt ihr aktuell eine Meldung, dass ihr den Cache leeren sollt. Das bringt jedoch nichts und danach bekommt ihr wieder den Fehlercode 102-002-016. Das Spiel ist also weiterhin down, auch wenn ihr den Cache leert. 21:22 Uhr Das Problem bei Pokémon TCG Pocket und vielen weiteren Spielen (darunter auch Pokémon Go oder Mario Kart World) stammt aus einem Fehler mit dem Cloud-Dienst Cloudflare. Dort gab es ein breites Problem, das zum Absturz mehrere Cloud-Services, darunter auch die von Microsoft, Amazon und Google gesorgt hat. Aktuell arbeitet Cloudflare aber an einer Lösung und in Kürze sollten die Services wieder hochgefahren werden. Wie lange die einzelnen Spiele noch offline sind, ist derzeit unbekannt. 21:10 Uhr Seit wenigen Minuten sind die Server von Pokémon TCG Pocket offline. Wir verschaffen uns selbst gerade einen Überblick über die Situation und werden euch dann hier mit allen Infos versorgen.

TCG Pocket ist nicht das einzige Spiel mit Problemen: Wir halten euch hier im Artikel über den Status mehrerer Spiele auf dem Laufenden.

Wir werden auch noch mehr Spiele hinzufügen, sobald wir passende Infos dazu haben.

Störungen sind vorbei: Gegen 22:10 Uhr deutscher Zeit haben sich die Probleme wie in Luft aufgelöst. Alle betroffenen Spiele starten so langsam wieder den Service und ihr könnt noch ein paar Minuten und Stunden in euren Lieblingsspielen verbringen.