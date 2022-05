Kein Dying Light 3? Techland plant massives AAA-Fantasy-RPG, aber ich will lieber wieder Zombies

Die Zombies sind bei Techland wohl erst mal gestorben - zumindest, was den nächsten neuen Titel angeht, den wir vom polnischen Entwicklerstudio erwarten können. Das Team sucht nämlich aktuell nach Talenten, allerdings nicht für einen weiteren Dying Light-Ableger, sondern für ein bisher unangekündigtes Fantasy-Action-RPG.

Stellenausschreibungen für Fantasy-Titel

Darum geht es: Im Februar diesen Jahres erschien Dying Light 2, rund sieben Jahre nach dem in Deutschland indizierten Vorgänger. Das Entwicklerstudio hat versprochen, den Titel mindestens fünf Jahre lang zu unterstützen. Währenddessen wird aber am im Hause Techland bereits an einer anderen IP gearbeitet. Die Arbeit an diesem Projekt hat laut einer Pressemitteilung schon vor dem Release des neuen Zombie-Schnetzlers begonnen.

Das wissen wir bisher über das neue Projekt: Es soll sich um ein AAA Action-RPG mit Fantasy-Setting und offener Spielwelt handeln. An Bord sind bereits einige Entwickler*innen, die an bekannten Titeln gearbeitet haben - beispielsweise an The Witcher 3, Cyberpunk 2077 und Horizon Zero Dawn. Nun soll das Team zahlenmäßig erweitert werden.

Für weitere Infos müssen wir uns gedulden: Sehr viel mehr wird aktuell noch nicht verraten. Nur, dass das Team ein "völlig neuartiges Erlebnis" anstrebt und dabei "auf den Fähigkeiten und Erfahrungen" aufbauen möchte, die das Studio im Laufe der Jahre gesammelt hat.

Samara Summer Zwischen dem Release von Dying Light und Dying Light 2 sind sieben Jahre vergangen. Die Nachricht, dass Techland sich statt eines dritten Teils nun erst einmal einer ganz neuen IP mit komplett anderem Setting zuwendet, lässt DL3 für mich gedanklich in unerreichbare Ferne rücken. Vor allem da das Studio mitteilt, etwas schaffen zu wollen, das sich von bisherigen Projekten unterscheidet, kommt die Frage auf, ob es überhaupt eine Rückkehr in den Untoten-Sektor geben wird.



Dass es also wohl erst mal kein Dying Light 3 geben wird, finde ich persönlich sehr schade. Ich finde, die Reihe hat eine großartige düstere, morbide und gleichzeitig geheimnisvolle Endzeit-Atmosphäre geschaffen, an die nur wenige andere Titel im Zombie-Genre herankommen.



Ja, Dying Light 2 hatte seine Schwächen (die sicherlich mit dem chaotischen Entwicklungsprozess zusammenhängen). Aber es war auch einfach spaßig und zeigte vor allem, dass da noch jede Menge ungenutztes Potenzial drinsteckt. Genau darum hätte ich viel lieber gehört, dass Techland all seine Ressourcen nutzt, um dieses in einem dritten Teil voll zu entfalten - DLCs für Dying Light 2 hin oder her.



Nach einem neuen Fantasy-Action-RPG habe ich bisher weniger Sehnsucht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.

Was sagt ihr dazu, dass sich Techland nun einem AAA Fantasy-Action-RPG zuwendet?