Tekken 7 bekommt einen weiteren Season Pass spendiert. Insgesamt sollen sechs neue Charaktere Einzug halten, von denen drei bereits mit einem Trailer auf der EVO 2018 in Las Vegas enthüllt wurden.

Neben den alten Bekannten Lei Wulong und Anna Williams gibt es einen ganz besonderen Special Guest: Negan aus The Walking Dead.

Ohne allzu viel spoilern zu wollen: Negan gehört zu den brutalsten und fiesesten Charakteren der Zombie-Serie.

Er pflegt eine innige Beziehung zu Lucille, seinem Baseballschläger, den er zusätzlich noch mit Stacheldraht versehen hat. Gemeinsam sind sie unausstehlich und genau der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind.

Die Ankündigung Negans kommt einigermaßen überraschend. Zumindest hat Tekken-Produzent Katsuhiro Harada letztes Jahr noch erklärt, dass das seiner Meinung nach nicht passen würde.

