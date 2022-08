Tekken 8 wohl mit erstem Teaser angekündigt

Am vergangenen Wochenende fand mit der Evo 2022 das größte digitale Kampfturnier der Welt statt. Im Rahmen des Events werden immer wieder neue Kampfspiele präsentiert, da sich hier vor Ort und vor den Bildschirmen die Zielgruppe des Genres versammelt. In diesem Jahr hatte Bandai Namco die wohl größte Überraschung in der Tasche: Einen Teaser zu Tekken 8.

Tekken 8 sehen wir wohl auf der gamescom 2022 wieder

Darum geht es: Tekken 7 erschien 2015, vor über sieben Jahren. Höchste Zeit also für einen neuen Teil in dem neben Street Fighter, Mortal Kombat und Super Smach Bros. vermutlich beliebtesten Franchise des Genres. Und bald könnte es soweit sein, denn der Teaser, den ihr ab Minute 1:40 in dem unten eingebetteten Tweet sehen könnt, gewährt uns sehr wahrscheinlich den ersten Blick auf Tekken 8:

Was zeigt der Teaser? Zu sehen ist eine Szene aus dem ersten Tekken für die PlayStation. Kazuya Mishima wirft in dem Clip seinen Vater Haihachi Mishima von einer Klippe, bevor die Kamera auf sein Gesicht zoomt und ein fieses Lächeln enthüllt. Hier gibt es jedoch einen harten Schnitt, und wir sehen den modernen Kazuya, wie er in den neuen Teilen der Serie aussieht. Die Rivalität innerhalb der Mishima-Familie ist eine essentielle Storyline in Tekken und könnte im nächsten Ableger weitergeführt werden.

Wann wird Tekken 8 vorgestellt? Der Teaser wurde von Geoff Keighley aufgegriffen, der die Game Awards organisiert. Er postete auf Twitter ein Bild von Kazuya und zitierte die Worte „Macht euch bereit!“ aus dem Clip.

Was das wohl bedeutet? Sehr wahrscheinlich, dass wir einen ersten Trailer zu Tekken 8 auf der gamescom 2022 sehen werden. Keighley hostet nämlich die Opening Night Live, die Einführungsveranstaltung der Messe, auf der es etliche Neuankündigungen geben wird. Los geht es am 23. August, um 20 Uhr.

Wartet ihr schon gespannt auf Tekken 8?