Der beste Modus aus Tekken 3 kehrt 26 Jahre später in Tekken 8 zurück

Der nächste Tekken-Teil ist nur noch ein paar Monate entfernt.

Mit Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 der nächste Teil der berühmten Fighting Game-Serie. Und dann wird zu den anwählbaren Modi auch ein absoluter Fan-Liebling zählen, der Ende der 90er Jahre in Tekken 3 auf der PlayStation 1 Kultstatus erlangte, danach aber fast 30 Jahre in der Versenkung verschwand.

Welcher Modus ist es? Die Rede ist von Tekken Ball. Diese Spielvariante wird laut eines Eintrags des japanischen PlayStation Blogs in Tekken 8 in überarbeiteter Form zurückkehren und sowohl on- als auch offline spielbar sein.

Volleyball der etwas anderen Art

Falls ihr noch nie etwas von Tekken Ball gehört habt: In diesem Modus ist es das Ziel, die Energieleiste des Gegners oder der Gegnerin zu leeren. Und das tut ihr nicht mit Tritten und Schlägen, sondern mithilfe eines großen Beach Balls, den ihr auf euer Gegenüber pfeffert.

Der Ball lässt sich dabei aufladen und richtet dann entsprechend mehr Schaden an. In Tekken 3 waren drei unterschiedlche Bälle verfügbar, alle mit unterschiedchen Schadenswerten.

Hier könnt ihr Tekken Ball in Aktion sehen:

Letzter Auftritt im Jahr 2013

Tekken Ball ist also eine Art Aggro-Volleyball und war in Tekken 3 bei vielen Fans äußerst beliebt. Viele fragten sich deshalb, wann das witzige Minigame ein Comeback feiern würde.

In Tekken Tag Tournament 2 tauchte der Modus danach noch einmal kurz auf – allerdings nur in der wenig verbreiteten Wii U-Version – und war dann ein ganzes Jahrzehnt wieder weg. Ab Januar 2024 könnt ihr euch jetzt endlich wieder den Ball um die Ohren hauen.

2:16 Tekken 8 - Das neue Fighting-Game in der Unreal Engine 5 erscheint 2024

Tekken 8 wurde im September 2022 im Rahmen einer State of Play angekündigt. Der Titel läuft auf der Unreal Engine 5, entsprechend beeindruckend sahen bisherige Trailer und Ankündigungen aus. Laut Executive Producer Katsuhiro Harada wird sich der Story-Modus auf den Showdown zwischen Kazuya Mishima und Jin Kazama fokussieren.

Neben der normalen Version erscheint Tekken 8 auch in einer Collector's Edition, die unter anderem einen 25 cm große Jin-Figur enthält.

Kennt ihr Tekken Ball und freut ihr euch über das Comeback?