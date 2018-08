Telltale's Walking Dead: Letzte Staffel - Demo für PS4 & Xbox One erschienen

Telltale's The Walking Dead findet am 14. August ein Ende, dann erscheint die letzte Staffel der Adventure-Serie. Doch ihr könnt euch bereits jetzt einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Ab sofort steht nämlich eine 15-minütige Demo für The Walking Dead: Final Season für PS4 und Xbox One in den jeweiligen Stores zum Download bereit.

Die PS4-Demo ist aber offenbar exklusiv nur für PS Plus-Mitglieder verfügbar.

Das steckt in der Demo: In der Probeversion könnt ihr euch die komplette Eröffnungssequenz anschauen. Zudem sollt ihr einen ersten Blick auf einige Neuerungen der finalen Staffel werfen können. Zu den Neuerungen zählen

ein ungeskriptetes Kampfsystem

Über die Schulter-Kameraperspektive

überarbeiteter Grafikstil

Darum geht's in der Demo: "Nachdem Clementine und AJ jahrelang heimatlos waren und Gefahren durch die Lebenden sowie die Toten trotzen mussten, haben sie nun endlich die Chance, in einer abgelegenen Schule ein neues Zuhause zu finden. Aber sie werden Opfer bringen müssen, um es zu beschützen.", heißt es in der offiziellen Beschreibung.

Vorbesteller erhalten alle Episoden als Bonus

The Walking Dead: Final Season erscheint am 14. August für PS4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Version soll später in diesem Jahr folgen.

Vorbesteller erhalten dabei die The Walking Dead: The Telltale Series Collection als Bonus. Diese beinhaltet alle 19 bereits veröffentlichten Episoden der gesamten Serie.