Deshalb solltet ihr euch nicht zu sehr über Telltales Rückkehr freuen

Die vermeintlich gute Nachricht lautet: Telltale Games steht von den Toten auf. Aber freut euch nicht zu früh! Denn es gibt auch eine schlechte Nachricht: Das neue Telltale Games teilt sich mit dem alten Studio wohl einfach nur den Namen und einige Markenrechte, sonst nichts. Ehemalige Mitarbeiter des Studios halten nur sehr wenig von der angeblichen Rückkehr des Entwicklers, weil er wohl kaum noch etwas mit der ursprünglichen Firma zu tun hat.

Telltale Games war bankrott. Der Entwickler musste schließen, die Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Darum konnte das Unternehmen offenbar zum Spottpreis gekauft werden. Jetzt deutet alles darauf hin, dass mit dem Namen Geld verdient werden soll. Ein ehemaliger Telltale-Manager beschreibt das gegenüber IGN wie folgt:

Zwei Menschen, die vorher nichts mit Telltale zu tun hatten, haben sich die Rechte am Namen und einigen IPs gesichert. Jamie Ottilie und Brian Waddle erklären gegenüber Polygon, sie würden einigen ehemaligen Mitarbeitern von Telltale Freelance-Jobs anbieten, die vielleicht zu Vollzeit-Anstellungen werden könnten.

God, if all of Kotaku's staff were laid off and then two random people bought the brand a year later, offered us freelance gigs, and got press hype like "Kotaku is back!" I'd be so fucking furious - my sympathies to all the former Telltale employees who have to deal with this