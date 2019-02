Tetris 99 - Sogar der Klassiker wird zum Battle Royale

Battle Royale ist weiterhin extrem beliebt und hat mit Apex Legends vor kurzem einen neuen potentiellen Hit-Kandidaten bekommen. Nintendo springt nun ebenfalls auf den Zug auf, allerdings mit einem Franchise, bei dem es sicher nur wenige erwartet haben: Tetris.

Die Battle Royale-Variante nennt sich Tetris 99, ist Free-to-Play und lässt euch im Multiplayer gegen die namensgebenden 99 anderen Spieler antreten. Das gewohnte Spielprinzip des Klassiker bleibt natürlich unangetastet. Angekündigt wurde es auf der gestrigen Nintendo Direct.

Free2Play & Multiplayer-Only

Wie gewohnt gilt es für alle Teilnehmer die herabfallenden Blöcke so zu platzieren, dass möglichst viele durchgehende Reihen entstehen. Ist eine Reihe gefüllt, verschwindet sie, und macht Platz für neue Blöcke.

Das machen in Tetris 99 alle Spieler gleichzeitig. Allerdings gibt es hier keinen Highscore in dem Sinne. Stattdessen müsst ihr so lange durchhalten wie möglich, denn wenn euer Spielfeld voll ist, fliegt ihr raus.

Auf Angriffskurs. Neu ist, dass ihr andere Spieler gezielt angreifen könnt. Dafür wählt ihr das Spielfeld eines Kontrahenten aus. Wenn ihr nun eine oder mehrere Reihen bei euch abarbeitet, bekommt euer Gegner diese bei sich drauf. Ein harter Nachteil, der die Niederlage bedeuten kann.

Je mehr ihr euer Spielfeld leert, desto schwerer haben es also eure Feinde. Sollte ein Spieler euch als Angriffziel wählen, könnt ihr die fremden Blöcke durch speziellen Kombos auch wieder loswerden.

Nintendo Online ist Pflicht. Auch wenn euch der Download des Spiels an sich nichts kostet, müsst ihr Mitglied im Live-Service von Nintendo sein. Dieser ist Voraussetzung für die Nutzung sämtlicher Multiplayer-Spiele, wie z.B. auch Super Smash Bros. Ultimate.

Tetris 99 ist ab sofort exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.