Ein Thalia in Deutschland empfiehlt euch Mangas wie Dragon Ball, One Piece und Co. - die Beschreibungen sind aber einfach nur wild

Nicht nur Bücher können für ein Schmunzeln sorgen, sondern auch ihre Beschreibungen. (Bild © Masashi Kishimoto / Pierrot)

Vor einigen Jahren hat ein Trend auf Social Media die Runde gemacht, in dem Angestellte aus Buchhandelsunternehmen die Bücher in ihrem Sortiment auf humorvolle Art und Weise beschrieben haben.

Mittlerweile hat sich diese Praktik auch bei uns eingebürgert, weswegen ihr vielleicht beim nächsten Ladenbesuch auf unterhaltsame Beschreibungen treffen könntet wie diejenigen, die wir euch vorstellen.

Witzige Manga-Beschreibungen in Thalia-Filialen gesichtet

Der TikTok-User silvered1tzz beweist dabei ein wachsames Auge und fotografiert die Manga-Beschreibungen in einer Thalia-Filiale. Der User teilt den Fund mit der Community. Eine solche Sammlung unterschiedlicher Beschreibungen findet ihr in einem Video (Achtung, falls ihr Kopfhörer tragt; das Audio ist echt laut).

Im Video könnt ihr unterhaltsame Manga-Zusammenfassungen sehen, die zum Kauf anregen oder bei Kenner*innen des Werkes für ein Schmunzeln sorgen sollen. Darunter sind solche “Meisterwerke“, die direkt Lust auf die Werke von Masashi Kishimoto machen:

„Naruto: Kennst du Boruto? Das ist die Vorgeschichte mit seinem Vater.“

„Boruto: Kennst du Naruto? Das ist die Spin-off-Serie mit seinem Sohn.“

Ach ja, danke. Aussagekräftig ist das für Neulinge wahrscheinlich nicht, jedoch bringt uns das Referenzieren der jeweils anderen Reihe zum Schmunzeln. In weiteren TikToks – davon gibt es zwei mehr – teilt der User noch mehr Beobachtungen.

1:10 Neue Action für Naruto-Fans: Ultimate Ninja Storm Connections ist jetzt erschienen

Autoplay

Wenn solcher Content euren Humor trifft, sind auch die weiteren TikToks einen Blick wert. Dann entgehen euch solche akkuraten Beschreibungen wie die Folgende nicht:

„My Hero Academia: Junge heult, bis er Superkräfte bekommt.“

Versteht uns nicht falsch: My Hero Academia hat absolut epische Momente, in denen Superheld*innen und Bösewichte in bombastischen Schlachten gegeneinander antreten, doch irgendwie passt das schon etwas, oder?

Ein Blick in die Kommentare unter einem der TikTok-Videos gibt sogar Aufschluss darüber, wo sich die besagte Thalia-Filialen befindet: im bayrischen Regensburg, im Donau-Einkaufszentrum.

Wenn ihr der Stadt also mal einen Besuch abstattet – oder zufälligerweise bereits in der Umgebung wohnt und die Filiale anhand der Bilder direkt erkannt habt – könnt ihr ja mal vorbeischauen. Oder in eurer Buchhandlung vor Ort auf die Suche nach unterhaltsamen Beschreibungen gehen. Frohes Lesen!