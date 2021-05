The Ascent: Xbox-Exclusive mit Cyberpunk-Setting hat einen Release-Termin

Dass The Ascent in diesem Jahr erscheinen würde war bereits klar, jetzt gibt es aber endlich auch einen konkretRelease-Termin. Wie Entwickler Neon Giant bekannt gab, erscheint der Mix aus Looter-Shooter und Rollenspiel in knapp zwei Monaten für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC.

Release-Termin für The Ascent: 29. Juli 2021

Alle mit Game Pass-Abo spielen den Titel von Tag 1 an übrigens "umsonst", denn The Ascent wandert zum Launch direkt in Microsofts Spiele-Service und ist dort abseits der Abogebühren ohne weitere Kosten spielbar.

Das ist The Ascent

Darum geht's: The Ascent spielt in einem Cyberpunk-Szenario, das sich allein sowie maximal zu viert im Koop-Modus erkunden lässt. In ferner Zukunft kämpfen sich Spieler durch eine Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die von einem mächtigen Konzern erbaut wurde. Nach seinem Zusammenbruch kommt es zum Kollaps aller Sicherheitssysteme, und mehrere Verbrechersyndikate und konkurrierende Konzerne wollen ihre Macht ausweiten.

Modifikationen möglich: Im Laufe des Spiels lässt sich die eigene Figur nicht nur mit verschiedenen Waffen ausrüsten, auch ihr Körper kann mittels Cyberware modifiziert werden, um sie dem eigenen Spielstil anzupassen.

Einen Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier anschauen, die Grafik macht schon jetzt einen ausgezeichneten Eindruck:

Angespielt-Eindrücke bei GameStar.de

Schon vor der Bekanntgabe des Release-Termins konnte GameStar-Plus-Kollege Peter Bathge The Ascent für mehrere Stunden spielen. Seine Eindrücke findet ihr in seiner großen Preview auf GameStar.de.

The Ascent gehörte zu den ersten Spielen, die für die Xbox Series X/S angekündigt wurden, der erste Trailer wurde beim Xbox-Showcase im Mai 2020 gezeigt. Der Trailer zog damals viel Aufmerksamkeit auf sich und katapultierte den Titel ins Interesse vieler Xbox-Fans. Im Juli können wir nun endlich ausprobieren, ob das Interesse und die Vorfreude auf den Titel gerechtfertigt sind.

Freut ihr euch auf The Ascent? Was erhofft ihr euch davon?