Cyberpunk-Action-RPG The Ascent kommt wohl auch für PS4 und PS5

Wenn ihr Lust auf richtig schicke Grafik, jede Menge Action und ein Cyberpunk-Setting habt, seid ihr bei The Ascent richtig. Ihr besitzt aber nur PS4 oder PS5? Dann dürfte euch folgende Neuigkeit freuen: Das Action-RPG mit Iso-Perspektive erscheint allem Anschein nach bald auch für die Sony-Konsolen und bleibt kein Xbox-Exclusive. Darauf deuten zumindest die neu aufgetauchten Alterseinstufungen aus Taiwan hin.

The Ascent: Altersfreigaben machen PS4- und PS5-Launch sehr wahrscheinlich

Darum geht's: The Ascent entführt euch in eine finstere Cyberpunk-Welt, die dank Raytracing aber ganz besonders hübsch anzuschauen ist. Spielerisch wird hier harte Action-Kost in einer schräg von oben betrachteten Perspektive serviert, ihr schießt, hackt und sprengt alles über den Haufen, was bei drei nicht auf dem Baum ist – sogar im Koop. Dabei kommt eine sehr spaßige Mischung aus Diablo, Twinstick-Shootern und Cyberpunk-Elementen heraus.

Bald auch auf PS4 und PS5? Zum Release war The Ascent ein Xbox-Exclusive, was die Konsolen anbelangt. Neben der PC-Version kam das Action-RPG nur für Xbox One (S/X) und Xbox Series S/X auf den Markt. Gleichzeitig erschien der Titel auch direkt beim Launch im Xbox Game Pass. Nun ist die Zeitexklusivität aber anscheinend bald ausgelaufen und möglicherweise steht uns ein PS4- und PS5-Launch kurz bevor.

Altersfreigabe in Taiwan: Normalerweise kommt die Alterseinstufung im Prozess der Spiele-Entwicklung mit als letzter Schritt. Immerhin kann ein Spiel erst beurteilt werden, wenn es auch schon fertig ist. Dementsprechend könnte die jetzt aufgetauchte Einstufung aus Taiwan gut und gerne darauf hindeuten, dass The Ascent schon in Kürze für PS4 und PS5 erscheint.

Freut euch nicht zu früh! Trotzdem ist nach wie vor Vorsicht geboten. Es gibt bisher noch keinerlei offizielle Bestätigung oder gar einen finalen Release-Termin für die PS4- und PS5-Versionen von The Ascent. Bis es soweit ist und etwas entsprechendes kommt, solltet ihr das Ganze also noch mit Vorsicht genießen. Die Möglichkeit besteht aber, dass es sogar noch vor Weihnachten kommt.

Freut ihr euch drauf? Glaubt ihr, dass The Ascent noch dieses Jahr für PS4 und PS5 kommt?