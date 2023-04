Bekämpft zusammen als Trupp die Gegner, die Dehydrierung und das Virus.

Ubisoft hat neue Informationen zum Loot-Shooter The Division: Heartland bekannt gegeben. In einem Gameplay-Trailer stellt das zuständige Entwicklerteam vor, welche Gameplay-Elemente uns in dem PvPvE-Spiel erwarten. Der Titel vereint mehrere beliebte Shooter in einem Spiel.

In The Division: Heartland steht Überleben an der Tagesordnung

In The Division: Heartland kämpfen wir sowohl gegen KI-Gegner als auch gegen andere Spieler*innen. Hinzu kommt die Bedrohung durch eine mobile Kontaminationszone. Sie bewegt sich zufällig über die Map und ist tödlich für alle, die sie ungeschützt betreten.

So müsst ihr abwägen, ob ihr euch für wenige Sekunden in das Virus begeben wollt, um den darin enthaltenen Loot zu sammeln, den andere zurückgelassen haben. Dazu benötigt ihr einen Filter, der euch vor der Krankheit schützt. Sind eure Filter aufgebraucht und werdet infiziert, müsst ihr euch schnell zur Basis begeben, um zu überleben.

Eine weitere Bedrohung ist die Dehydrierung. Ihr müsst in Silver Creek also ständig nach frischem Wasser Ausschau halten, das noch nicht kontaminiert wurde. Auf diese Weise mischt der Loot-Shooter einige Survival-Elemente mit ins Spiel.

6:08 The Division Heartland: Ubisoft zeigt Gameplay-Elemente des Loot-Shooters

In einer Art Hub könnt ihr euch mit anderen Spieler*innen zusammenschließen und eure Fertigkeiten, eure Outfits und euren Proviant anpassen. Beim Erreichen bestimmter Story-Abschnitte schaltet ihr neue Verbesserungspfade frei.

Die Spielrunden sind in einen Tages- und Nachtrhythmus aufgeteilt. Am Tag könnt ihr die Gegend erkunden und nach Materialien, Vorräten und Missionszielen absuchen. Doch in der Nacht müsst ihr um euer Überleben kämpfen, denn hier tauchen stärkere Gegner auf als am Tag.

Gibt es Crossplay? Ja, es ist möglich, mit Spieler*innen von anderen Plattformen zu spielen. Es gibt sogar die Möglichkeit, seinen Fortschritt mit auf eine andere Plattform zu nehmen und von dort aus weiterzuzocken.

Was für eine Story steckt dahinter? Ihr müsst herausfinden, was in Silver Creek vor sich geht. Die friedliche Stadt steht im Mittelpunkt eines Konfliktes zwischen Agents und nomadischen Überlebenden.

Um die Stadt immer weiter zu erkunden, müsst ihr Missionsziele erfüllen. Mit der Zeit schaltet ihr so noch mehr Kartenbereiche, Fähigkeiten und weitere Einsätze frei. Ubisoft will mit der Zeit weiteres Gameplay, Agents, Storys, Herausforderungen und Kartenbereiche einführen.

Alle Interessierten können sich registrieren, um an einem Spieletest teilzunehmen. Der Survival-Shooter erscheint für PC, Xbox Series X/S, PS5, PS4 und Xbox One. Ein Releasedatum ist noch nicht bekannt.

Was haltet ihr von The Division: Heartland?