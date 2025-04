FromSoftware kündigt neues Soulslike an und es erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2

The duskbloods wird ein neues Spiel von FromSoftware.

Elden Ring- und Bloodborne-Fans dürften bei der neuesten Nintendo Direct zur Switch 2 unerwartet hellhörig geworden sein: Souls-Powerhouse FromSoftware hat nämlich ein neues Spiel enthüllt, das diesmal aber nicht für PlayStation 5 oder Xbox Series X/S erscheint, sondern exklusiv für die Nintendo Switch 2 verfügbar sein wird.

Das ist The Duskbloods

Während der Nintendo Direct gab es so einige Überraschungen, darunter Portierungen von hochkarätigen Spielen wie Cyberpunk 2077, aber auch Elden Ring für die Switch 2. Das war aber nicht das einzige Schmankerl für Souls-Fans, mit The Duskbloods bekommen wir nämlich auch ein vollkommen neues Spiel von FromSoftware.

Hier könnt ihr euch den Enthüllungstrailer mitsamt Gameplay zum Spiel direkt anschauen:

3:34 The DuskBloods: FromSoftware kündigt neues Soulslike mit erstem Gameplay-Trailer an

Das ist zu sehen: Der Trailer fällt FromSoft-typisch mal wieder etwas kryptisch aus. Optisch erinnert die Architektur im Spiel aber an eine Mischung aus Souls und Bloodborne – wobei das Setting aber wohl näher an letzterem als an ersterem ist.

Das deutet zumindest die Technologie an, die wir hier zu sehen bekommen. Nicht nur ist ein Charakter mit einem Jetpack unterwegs, wir stellen uns den mächtigen Bossen diesmal auch mit Schusswaffen.

Wann erscheint The Duskbloods? Das Spiel hat noch keinen konkreten Releasetermin, es soll allerdings 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Auch Elden Ring wird auf die Switch 2 portiert, hier ist der Release noch 2025.

