The Elder Scrolls: Blades verschoben - Smartphone-Ableger erscheint erst 2019

The Elder Scrolls: Blades ist Bethesda's Versuch die berühmte Rollenspielserie nach Versionen für Switch und Amazon's Alexa auch auf Smartphones zu veröffentlichen. Auch eine PC-Version ist geplant. Das Spiel wird jetzt aber erstmal auf 2019 verschoben.

Das ist nicht das erste Mal, dass Bethesda die Veröffentlichung hinauszögert. Ursprünglich sollte das Spiel im Herbst erscheinen und bis vor kurzen gab der Entwickler den 1. Dezember als Releasedatum in Apple's AppStore an. Vor wenigen Tagen aktualisierte er zudem die Produktseite im AppStore und auf GooglePlay. Ein Release schien wahrscheinlich. Doch kurz darauf folgte die Ernüchterung und das Team gab auf Twitter bekannt, dass sich die Veröffentlichung auf Anfang 2019 verzögert.

The Elder Scrolls: Blades will release in Early 2019 for iOS and Android devices. We are incredibly excited for you to play Blades and you can still sign up for Early Access at https://t.co/uuFPob6YWJ.