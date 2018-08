The Elder Scrolls: Online für 8,90€, Forza Horizon 2: Storm Island für 5€ - Xbox-Schnäppchen auf Amazon.de

In den tiefsten Ecken von Amazon haben wir zwei durchaus interessante Deals für die Xbox One ausgegraben. The Elder Scrolls: Online ist für 8,90 € im Angebot. Das Addon "Storm Island" für Forza Horizon 2 gibt es für 5€.