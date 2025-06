Es ist so langsam Zeit, Lebewohl zu sagen: Die PS5 hat jetzt endlich mehr Spieler als die PS4

Die PS5 hat die PS4 bei den monatlichen Nutzern und Nutzerinnen eingeholt.

Vor etwa einem Jahr verkündete Sony, dass die PS5 die zweite Phase ihres Lebenszyklus erreicht hat. Das Interessante dabei: Stand Mai 2024 war die monatliche PlayStation-Nutzerschaft noch zweigeteilt: 50 % der Menschen zockten damals auf der PS5, die anderen 50 % waren immer noch auf der guten alten PS4 unterwegs (via Eurogamer).

Doch vorbei ist die 50/50-Teilung, die PS5 hat jetzt die Nase vorn: Im aktuellen Sony-Business Segment Meeting teilt der Konsolenhersteller mit, dass ein Großteil der PlayStation-Spielerschaft nun endlich – viereinhalb Jahre nach dem Launch – auf der PS5 unterwegs ist.

PS5 überholt PS4 erstmals bei den monatlichen Nutzer*innen

Während des Meetings wurde eine Folie geteilt, die uns zeigt, dass von den insgesamt 124 Millionen PlayStation-Nutzer*innen im Monat circa zwei Drittel auf der PlayStation 5 zocken (Stand 31. März 2025). Konkrete Zahlen teilt Sony diesmal aber nicht.

Infografik: Die monatliche PlayStation-Nutzerschaft besteht zu etwa zwei Dritteln aus Menschen, die auf der PS5 zocken.

Zum Vergleich: Im Mai 2024 verkündete Sony 97 Millionen monatliche PlayStation-Nutzer*innen. Circa 49 Millionen Menschen waren zum damaligen Zeitpunkt auf der PS5 unterwegs, die anderen 49 Millionen auf der Vorgänger-Konsole.

Ganze viereinhalb Jahre hat es also gedauert, bis die PS5 sich vollständig behaupten und komplett aus dem Schatten der PS4 treten konnte.

Die gute alte PS4 kam in Europa am 29. November 2013 auf den Markt. Die PS5 erschien sieben Jahre später, am 19. November 2020. Und auch die Zeit der PS5 wird irgendwann vorbei sein, auch wenn bis dahin noch einige Jahre ins Land ziehen dürften.

Alles, was wir bislang über die PlayStation 6 wissen

Sony werkelt mit großer Wahrscheinlichkeit bereits an der nächsten PlayStation-Generation, darauf deuten bereits vor Monaten durchgesickerte Dokumente und Interviewaussagen. Auch während des aktuellen Business Segment Meetings von Sony wurde über die nächste Generation gesprochen, wenn auch sehr vage.

Hideaki Nishino, der Präsident von Sony Interactive Entertainment, wurde während des Meetings auf die Zukunft von PlayStation angesprochen und sagte Folgendes:

Wir können zum jetzigen Zeitpunkt zwar keine weiteren Details nennen, aber die Zukunft der Plattform hat für uns oberste Priorität. Wir sind bestrebt, neue und verbesserte Möglichkeiten für Spieler*innen zu entwickeln, mit unseren Inhalten und Diensten zu interagieren.

Offiziell angekündigt, wurde die PS6 zwar noch nicht, jedoch hat sich in den letzten Monaten bereits eine Vielzahl von Gerüchten und Spekulationen zur Technik, dem Releasezeitraum und mehr angesammelt. So wird der Release der PS6 derzeit im Jahr 2028 erwartet. Alle Gerüchte und Hinweise zur PS6 fassen wir in der oben verlinkten GamePro-Übersicht für euch zusammen.

Spielt ihr noch auf der PS4? Und an alle PS5-Spieler*innen: Besitzt ihr eure alte PlayStation 4 noch oder habt ihr sie längst verkauft?