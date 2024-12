The Game Awards 2024 - Termin, Uhrzeit, Livestream und Nominierte der großen Preisverleihung

Die Game Awards 2024 stehen an.

Ein Highlight des Spielejahres ist immer die Verleihung der Game Awards von und mit Host Geoff Keighley. Dieses Jahr soll die Show besonders groß und vollgepackt sein. Es geht nicht nur um die Gewinner der Award-Kategorien, sondern auch um Neuankündigungen und Updates zu bereits bekannten Spielen.

Disclaimer: GamePro ist Teil der Jury der Game Awards 2024.

Termin und Dauer der Game Awards 2024

Datum: 13. Dezember 2024

13. Dezember 2024 Start-Uhrzeit: 1:30 Uhr nachts deutscher Zeit

1:30 Uhr nachts deutscher Zeit Wie lange dauert die Show? rund 3,5 Stunden, also bis 5 Uhr morgens

Für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind das wahrlich keine idealen Zeiten. Falls ihr also lieber schlafen geht, statt euch die Nacht um die Ohren zu schlagen, keine Sorge: Wir berichten auf GamePro live von dem Event. Ihr könnt also auch am nächsten Morgen entspannt bei uns vorbeischauen und euch die Highlights durchlesen.

Wo kann ich die Game Awards live verfolgen?

Für alle, die live dabei sein wollen: Die Preisverleihung findet live im Peacock Theater in Los Angeles statt. Hierzulande können wir sie per Livestream verfolgen. Das geht sowohl über den offiziellen YouTube- als auch Twitch-Kanal der Game Awards.

Welche Spiele und Darsteller*innen sind nominiert?

Dieses Jahr wird die begehrte Trophäe in insgesamt 29 Kategorien verliehen. Wir haben sie euch alle im folgenden Artikel detailliert aufgelistet:

Welche Spiele werden bei der Show gezeigt?

Der Großteil der Spiele, die während der Show abseits der Verleihung gezeigt werden, sind geheim. Ein paar Titel wurden trotzdem bereits bestätigt. Dazu zählen Borderlands 4, Mafia: The Old Country, Dying Light: The Beast, Tekken 8, Palworld, Warframe und Mecha Break.

Außerdem sind ein paar Schauspielgrößen auf der Bühne: Ella Purnell (Fallout, Arcane), Aaron Paul (Breaking Bad) und Isabela Merced (The Last of Us).

Was glaubt ihr, welches Spiel mit den meisten Auszeichnungen nach Hause gehen darf? Und habt ihr einen Favoriten, wer die begehrte Trophäe "Spiel des Jahres" abstauben wird?