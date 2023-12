The Game Awards 2023: Datum, Uhrzeit und alle Infos zum Livestream

Wer die Game Awards live schauen möchte, muss nachtaktiv sein.

Das Jahr ist zwar fast schon rum, eins der wichtigsten Gaming Events steht aber mit The Game Awards immer noch aus. Bei der Show mit Host Geoff Keighley werden nicht nur die begehrten Awards vergeben – Wir können auch so kurz vor Jahresende noch mal mit neuen spannenden Trailern und Ankündigungen rechnen. Alles, was ihr im Voraus wissen müsst, erfahrt ihr hier.

The Game Awards: Alle wichtigen Infos zum Livestream

Wann läuft der Livestream der Game Awards? The Game Awards finden in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember statt, also Donnerstag auf Freitag.

Uhrzeit: Beginn ist nach deutscher Zeit um 1:30 Uhr. Die Show dürfte um die drei Stunden dauern.

: Beginn ist nach deutscher Zeit um . Die Show dürfte um die drei Stunden dauern. Wo könnt ihr den Stream schauen? Ihr könnt den Stream auf den offiziellen Twitch- und YouTube-Kanälen der Award Show schauen.

Ist euch das zu spät? Keine Sorge, natürlich findet ihr bei uns alle relevanten Infos. Wir werden uns genug Kaffee bereitstellen, um die Show in der Nacht live für euch live zu begleiten und euch direkt mit den wichtigsten Ankündigungen und Trailern versorgen. Die könnt ihr euch dann also auch gemütlich am nächsten Tag am Frühstückstisch bei uns anschauen.

Einen Überblick über die Nominierungen für die Awards 2023 könnt ihr euch hier verschaffen:

Welche Spiele werden bei den Game Awards gezeigt?

Bisher ist das noch nicht bekannt, aber wir können davon ausgehen, dass Geoff Keighley in den nächsten Tagen immer mal wieder ein paar Info-Häppchen verteilen wird. Wir werden diesen Artikel dann entsprechend aktualisieren. Hier könnt ihr noch mal eure Erinnerung an die Show im letzten Jahr auffrischen:

So wurde letztes Jahr beispielsweise Fortsetzungen zu Hades und Death Stranding angekündigt. Fans hoffen dieses Jahr unter anderem auf einen ersten Trailer zur Elden Ring Story-Erweiterung.

Hier seht ihr auch noch mal den Hades 2-Trailer aus dem letzten Jahr.

Wir können jedenfalls davon ausgehen, dass das Event wieder sehr umfangreich sein wird. Letztes Jahr lief der Stream über drei Stunden lang. Das heißt, wer hier in Deutschland live dabei sein will, muss schon eine echte Nachteule sein.

Wie sieht es bei euch aus: Auf welche Ankündigungen hofft ihr, beziehungsweise: Welche Erwartungen habt ihr allgemein an das Event?