The Last of Us 2: Dieser neue Gegnertyp findet euch selbst in Verstecken

In The Last of Us: Part 2 findet die Geschichte um Ellie und Joel im nächsten Jahr endlich ihre Fortsetzung. In Los Angeles konnten wir den Titel erstmals anspielen und haben dabei einen ersten Eindruck vom Gameplay in The Last of Us 2 bekommen.

Wie schon im Vorgänger erwehrt sich eure Hauptfigur mit diversen Nah- und Fernkampfwaffen ihrer Gegner. Munition ist allerdings traditionell Mangelware im Last of Us-Universum, weswegen es sich oft anbietet - bzw. ihr gezwungen seid - Gegner vorsichtig und im Nahkampf auszuschalten.

Meistens ist es sogar sinnvoller, Gegner zu umgehen und sich zu verstecken, denn wenn ihr in eine Übermacht lauft, hat Ellie in den meisten Fällen keine Chance.

Ich kann dich riechen!

In The Last of Us: Part 2 wird euch das Verstecken durch einen neuen Gegnertyp allerdings deutlich schwerer gemacht.

Es handelt sich dabei um ... Hunde.

Genau, einige eurer menschlichen Widersacher führen Vierbeiner mit sich, die euch nicht nur bei Sichtkontakt angreifen, sondern auch eure Geruchsspur wittern und dementsprechend auch hinter Deckungen etc. aufspüren können. Das bringt noch mehr Dramatik in die Situationen, denn ihr könnt euch nie wirklich sicher fühlen, wenn ein Hund in der Nähe ist.

Allerdings: Der Spieß lässt sich auch umdrehen. Denn auch Ellie ist in der Lage, Geruchsspuren sichtbar zu machen und kann dies zu ihrem Vorteil nutzen. Beispielsweise, um die aggressiven Köter mithilfe der Spur in eine Sprengfalle zu locken. Auf diese Weise dürften sich im Spiel sicherlich einige interessante taktische Optionen ergeben.

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2019 exklusiv für die PS4.