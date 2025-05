The Last Of Us Staffel 2: Ellie hat ein "Eugene"-Poster in ihrem Zimmer - Grund dafür ist ein SciFi-Blockbuster, den ihr alle kennt

Eugene kennt ihr sicher aus einem berühmten SciFi-Film. (Bild: HBO / Naughty Dog)

In der zweiten Staffel der The Last of Us-Serie nimmt der Charakter Eugene eine wichtige Rolle ein. Welche genau, wollen wir aus Spoilergründen hier nicht verraten, aber dafür einen anderen interessanten Fakt ansprechen.

Denn vielleicht habt ihr ihn bereits wiedererkannt: Der Schauspieler von Eugene, Joe Pantoliano, ist nämlich vor allem für seine Rolle als Cypher in Matrix von 1999 bekannt. Mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr ihn also bereits in jungen Jahren im SciFi-Blockbuster an der Seite von Keanu Reeves gesehen.

Dieser Fakt alleine ist jetzt weniger spektakulär, immerhin ist es als Schauspieler sein Job, in diversen Serien und Filmen mitzuspielen. Allerdings führt seine Matrix-Vergangenheit auch zu einem interessanten und irgendwie witzigen Easter Egg, das aber auch ein Plothole darstellt.

Dank Matrix hängt "Eugene" in Ellies Zimmer

Eugene lebt in der Serie mit Joel und Ellie in Jackson. Wenn ihr in Ellies Zimmer aber mal die Poster genauer betrachtet, könnt ihr ihn auch dort entdecken – oder besser gesagt seinen Darsteller. Da Ellie als großer Matrix-Fan auch ein Poster des Films besitzt und Joe Pantoliano ebenfalls darauf zu sehen ist, hängt so gesehen Eugene in ihrem Zimmer.

Dieser Reddit-Post zeigt euch eine Szene, in der ihr das Poster erkennen könnt:

Hier seht ihr das Motiv für das Cover bzw. Poster noch einmal größer (wenn auch ohne grünen Hintergrund), auf dem Joe Pantoliano als Cypher (ganz links) besser zu sehen ist:

Links seht ihr Joe Pantoliano. (Bild: Warner Bros. / Wachowskis)

In der Podcast-Ausgabe zur sechsten Folge (ab Minute 34:34) verrät Showrunner Craig Mazin, dass das für Probleme gesorgt hat. Nachdem sie die Rolle von Eugene mit Joe Pantoliano besetzt hatten, mussten sie das Poster entfernen bzw. in der Post Production bearbeiten. Ganz offensichtlich ist es ihnen aber nicht in jeder Szene gelungen, wie der Reddit-Post beweist.

Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr Joe Pantoliano wiedererkannt und vielleicht sogar das Poster entdeckt? Findet ihr diesen "Filmfehler" schlimm?