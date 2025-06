The Last of Us Staffel 2 ist vorbei: Welche Folge ist eure liebste und warum ist es nicht Episode 6?

Was war euer Highlight in Staffel 2?

Staffel 2 von The Last of Us ist rum, jetzt geht die Warterei auf die neuen Folgen wieder los. Bevor wir aber allzu weit in die Zukunft der HBO-Serie blicken, wollen wir die zweite Season noch einmal mit euch Revue passieren lassen. In dieser Umfrage wollen wir daher von euch wissen, welche der sieben neuen Folgen euch am besten gefallen hat und warum.

Achtung, Spoiler voraus! Da das natürlich nicht ganz ohne Spoiler geht, raten wir allen, die die Serie noch nicht so weit geschaut haben, die Kommentare und unsere kleine Folgen-Übersicht (unterhalb der Umfrage) zu meiden.

Ihr könnt drei Stimmen vergeben. Schreibt uns eure Begründung für eure liebste Folge auch gerne in die Kommentare.

Besonders gespannt sind wir auf das Ergebnis, weil wir bereits über IMDb ein Stimmungsbild der internationalen Zuschauer*innen erhalten haben. Dort stechen vor allem zwei sehr emotionale Folgen mit hohen Wertungen hervor, die wir in unserer Umfrage ebenfalls weit oben erwarten.

The Last of Us Staffel 2 - Alle Folgen in der Übersicht

Falls ihr eine kleine Auffrischung gebrauchen könnt, haben wir die sieben Folgen der zweiten Staffel noch einmal ganz grob für euch zusammengefasst:

Folge 1: Ellie und Joel leben seit mittlerweile fünf Jahren in Jackson. Ihre Beziehung ist angespannt, weshalb Joel auch zur Therapie geht. Ellie bekommt es mit einem intelligenteren Infizierten zu tun. Sie und Dina küssen sich auf der Silvesterfeier.

Abby und ihre Freund*innen sind auf der Suche nach Joel. Als sie ihn schließlich nach einem Angriff durch Infizierte in die Lodge locken kann, ermordet sie ihn qualvoll – vor Ellies Augen. Jackson wird derweil von einer Horde Infizierter überrollt.

Nachdem Ellie sich von ihren Verletzungen erholt hat, schleichen sie und Dina sich nach der gescheiterten Abstimmung raus, um Abby in Seattle aufzusuchen und sich zu rächen. Wir bekommen auch die Scars (Seraphiten) zu sehen.

In Seattle angekommen, erleben wir unter anderem die Spielszene, in der Ellie Gitarre spielt und "Take on Me" singt. Nach einer Flucht vor den Wolfs und Infizierten (Fernsehsender und U-Bahn-Station) muss Ellie Dina im Theater von ihrer Immunität überzeugen, da sie gebissen wurde. Schließlich kommen sich die beiden näher. Andere Szenen zeigen Isaac, wie er der FEDRA abschwört und einen Scar foltert.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Folge 5: Ellie trifft auf Nora. Nachdem sie sie im Krankenhaus in einen von Sporen verseuchten Bereich gedrängt hat, foltert Ellie sie qualvoll. Nachdem sie von Infizierten umzingelt sind, rettet Jesse die beiden in letzter Sekunde.

In mehreren Rückblenden erleben wir die Geburtstage von Ellie: Joel singt "Future Days", die beiden erkunden ein Museum und ein Streit zwischen den beiden führt dazu, dass Ellie in die Garage zieht. Außerdem erfahren wir, was Joel Eugene angetan hat. Neben einer weiteren Rückblende in Joels Kindheit sehen wir auch ein klärendes, sehr emotionales Gespräch zwischen Joel und Ellie auf der Veranda.

Isaac stürmt mit seinen Wolfs die Insel der Scars. Die verletzte Dina erfährt dass Ellie Nora gefoltert hat und was Joel damals mit den Fireflies getan hat. Zusammen mit Jesse macht sich Ellie auf die Suche nach Tommy, was sie schließlich ins Aquarium führt. Dort tötet sie Owen und die schwangere Mel, was Ellie sichtlich mitnimmt. Nachdem Tommy und Jesse sie zurückholen, werden sie im Theater von Abby angegriffen. Jesse stirbt.

Jetzt sind wir gespannt auf eure Wahl und Begründung, welche Folge eurer Höhepunkt war. Mal schauen, wie ihr im Vergleich zur IMDb-Community abschneidet.