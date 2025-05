In der The Last of Us-Serie hätte der Song "Future Days" eigentlich gar nicht gespielt werden dürfen - aber Druckmann hat drauf bestanden

Joel bringt Ellie in The Last of Us Gitarre bei. (Bild: HBO / Naughty Dog)

Achtung, es folgen Spoiler zu The Last of Us Staffel 2 Folge 6.

The Last of Us-Fans kennen und lieben den Song "Future Days" von Pearl Jam bereits aus Part 2. Er steht für die besondere Verbindung zwischen Joel und Ellie. Da ist es wenig verwunderlich, dass er auch in der zweiten Staffel der HBO-Serie auftaucht. Aber eigentlich dürfte er in der TV-Adaption gar kein Thema sein.

Joel dürfte "Future Days" eigentlich gar nicht kennen

Nachdem bereits die erste Folge der zweiten Staffel den Namen "Future Days" trug, bekommen wir erst in Folge 6 den damit verbundenen, emotionalen Moment mit.

In einer Rückblende erleben wir, wie Joel (Pedro Pascal) Ellie (Bella Ramsey) zum 15. Geburtstag eine Gitarre schenkt, da er ihr versprochen hat, ihr das Spielen beizubringen. Sie wünscht sich kurzerhand, dass er ihr etwas vorspielt. Etwas zurückhaltend erfüllt Joel ihr diesen Wunsch und singt "Future Days" von Pearl Jam – ein gefühlvolles Lied über Liebe, Schmerz und Dankbarkeit.

Hier seht ihr die Gesangsszene aus Folge 6 (Achtung, haltet Taschentücher bereit!):

So schön und rührend diese Szene auch ist, so wenig Sinn ergibt sie. Denn der Song wurde am 15. Oktober 2013 veröffentlicht, also gut 10 Jahre, nachdem in der Serie die Apokalypse ausgebrochen ist. Während die Pandemie in der Serie nämlich bereits im Jahr 2003 begann, passierte es im Spiele-Universum erst 2013.

Woher also sollte Joel den Song kennen, wenn er noch gar nicht bekannt war? Das ist tatsächlich eine klassische Logiklücke. Neil Druckmann, der für Folge 6 Regie führte, hat im Interview mit Variety aber dennoch eine Erklärung parat, warum der Song es in die Serie geschafft hat. Ursprünglich hatten sie einen anderen Song ausgewählt, der fühlte sich aber einfach falsch an:

"Wir befinden uns offensichtlich nicht in derselben Zeitlinie wie unser Universum, also haben wir einen gewissen Spielraum. Und dieses Lied fühlte sich so wichtig an. Weil es im Spiel war, weil es so viele Assoziationen weckte, nicht nur für Fans, sondern auch für mich, änderten wir unseren Kurs. Das, was uns wichtig zu sein schien, war uns letztendlich egal, und die emotionale Wahrheit des Liedes war wichtiger als die wahre Zeitlinie der Welt, in der wir leben."

Falls euch das hier jetzt gerade bekannt vorkommt: Ja, bereits zum Release von The Last of Us Part 2 gab es Diskussionen darüber, ob Joel den Song kennen dürfte. Während die Antwort für die Serie klar 'Nein' lautet, ergibt es im Spiel aber noch durchaus Sinn.

Auch wenn der Song zum Ausbruch der Pandemie im Spiel noch nicht erschienen war, gab es bereits durch einen Live-Auftritt Aufzeichnungen davon. Future Days war also bereits bekannt, wenn auch nicht offiziell als Teil eines Albums.

Staffelfinale steht kurz bevor

0:29 The Last of Us-Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

Staffel 2 von The Last of Us endet in der Nacht von Sonntag auf Montag (25./26. Mai) mit der siebten Folge. Den Trailer dazu seht ihr oben.

Danach war es das fürs Erste. Da die Serie so erfolgreich ist und auch das Quellmaterial noch nicht erschöpft ist – immerhin wurde in Staffel 2 nur ein kleiner Teil von TLoU Part 2 behandelt – werden wir uns aber sicher noch auf eine dritte, wenn nicht sogar vierte Staffel freuen dürfen. Dazu gab es bereits offizielle Aussagen (siehe oben in unseren verlinkten Artikeln).