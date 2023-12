The Last of Us 2 - 'Die vielen neuen Inhalte rechtfertigen die Neuauflage', sagt der Director des PS5-Spiels

The Last of Us Part 2 Remastered erschient rund drei Jahre nach dem Original und das hat gute Gründe.

The Last of Us Part 2 ist gefühlt gerade eben erst erschienen, wieso braucht es da schon ein Remaster? Diese Frage stellen sich vermutlich selbst eingefleischte Franchise-Fans, aber der Director des PS5-Remasters hat einige gute Gründe dafür. Ihm zufolge liegt die so schnelle Neuauflage vor allem an den technischen Verbesserungen und den zusätzlichen Inhalten. Von beidem gebe es so viel, dass ein Remaster mehr als gerechtfertigt sei.

The Last of Us 2 Remaster hat so viel zu bieten, dass sich die Neuauflage jetzt schon lohnt – sagt der Director

Darum geht's: The Last of Us Part 2 ist im Juni 2020 erschienen und The Last of Us Part 2 Remastered kommt Januar 2024. Dazwischen liegen gerade einmal dreieinhalb Jahre. Eine Zeit, die andere Entwicklerstudios noch weiter an der Entwicklung des bereits veröffentlichten Spiels arbeiten. Nicht so Naughty Dog, die das Remaster nach so kurzer Zeit gerechtfertigt finden.

So sieht die Neuauflage dann übrigens aus:

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Das sind die Gründe: Wie Matthew Gallant, der Director des Remasters erklärt, gibt es vor allem zwei Motivationen für die Neuauflage. Da wären zum einen die technischen Verbesserungen, die mit der Version einhergehen und dann gibt es da auch noch die vielen neuen Inhalte. Durch diese Vielfalt dürfte für die allermeisten Fans etwas dabei sein, wodurch sich die neue Fassung von TLOU2 lohnt (via: GamesRadar).

Technische Verbesserungen: Das Tech-Upgrade sorgt nicht nur für mehr Einstellungsmöglichkeiten, schickere Grafik und Performance- sowie Fidelity-Modus, sondern bringt zum Beispiel auch haptische Neuerungen dank des DualSense-Controllers. Außerdem wurden die Ladezeiten deutlich verringert.

Neue Inhalte: The Last of Us Part 2 Remastered bringt zudem einiges, was es im Original nicht gab. Die Lost Levels gewähren völlig neue Einblicke in die Entwicklung und liefern zusätzlich Kommentare der Entwickler*innen. Musikfans können nach Herzenslust Gitarre spielen und wer auf Roguelike steht, bekommt den No Return-Modus.

Wie sich der spielt, konnte Eleen übrigens bereits ausprobieren:

Kein Vollpreistitel für TLOU2-Besitzer*innen: Würde das The Last of Us 2-Remaster für alle zum Vollpreis verkauft werden, gäbe es wohl weit weniger Gegenliebe von Fans. Allerdings haben sich Sony und Naughty Dog aber dazu entschieden, den Titel als PS5-Upgrade für alle anzubieten, die das Original bereits besitzen. Dann müsst ihr nur noch 10 Dollar beziehungsweise Euro zahlen.

Findet ihr es gut, dass jetzt das PS5-Remaster kommt, oder hätte es das eurer Meinung nach noch nicht gebraucht?