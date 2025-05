Alle Folgen der 2. Staffel von The Last of Us gerankt nach User-Wertung - von der besten bis zur schlechtesten

Welche The Last of Us-Folge der zweiten Staffel kommt bei den Fans am besten an, welche findet die Zuschauerschaft am schlechtesten?

Das war's. Alle Folgen der zweiten Staffel von The Last of Us sind erschienen und nun heißt es wieder so lange warten, bis die bereits bestätigte dritte Staffel der Endzeit-Serie von HBO anläuft. Auf der Internet Movie Database, kurz IMDb, haben bereits tausende Menschen ihre Stimme für die einzelnen Episoden hinterlassen. Wir haben diese Community-Bewertungen aufbereitet und darauf basierend ein Ranking erstellt.

Also, welche Folge der zweiten The Last of Us-Staffel kommt am besten an, welche am schlechtesten? Auf geht's!

The Last of Us - Staffel 2: Alle Episoden gerankt nach User-Wertung auf IMDb

Platz 7 - Episode 4 "Day One" - 6,2/10 bei 33.568 Bewertungen

- Episode 4 "Day One" - bei 33.568 Bewertungen Platz 6 - Episode 7 "Convergence" - 6,5/10 bei 13.762 Bewertungen

- Episode 7 "Convergence" - bei 13.762 Bewertungen Platz 5 - Episode 3 "The Path" - 6,8/10 bei 27.025 Bewertungen

- Episode 3 "The Path" - bei 27.025 Bewertungen Platz 4 - Episode 5 "Feel Her Love " - 7,3/10 bei 22.582 Bewertungen

- Episode 5 "Feel Her Love " - bei 22.582 Bewertungen Platz 3 - Episode 1 "Future Days" - 7,3/10 bei 36.798 Bewertungen

- Episode 1 "Future Days" - bei 36.798 Bewertungen Platz 2 - Episode 6 "The Price" - 8,6/10 bei 23.130 Bewertungen

- Episode 6 "The Price" - bei 23.130 Bewertungen Platz 1 - Episode 2 "Through the Valley" - 9,2/10 bei 54.753 Bewertungen

0:29 The Last of Us-Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

Autoplay

Achtung, es folgen SPOILER zur zweiten Staffel von The Last of Us.

Mit einer Wertung von 9,2 von 10 Sternen kommt die zweite Episode bei der Zuschauerschaft bislang am besten an – und das obwohl die Folge am Ende eine der größten, wenn nicht sogar die größte Schockszene der gesamten Serie zeigt. Aber womöglich genau deshalb wird "Through the Valley" so gefeiert. Episode 2 ist mutig, hochemotional und erzeugt darüber hinaus von vorn bis hinten Spannung.

Auch Episode 6 kommt gut an, kein Wunder: Hier rückt Publikumsliebling Joel in den Fokus, was viele Fans gefreut haben dürfte, nachdem der ehemalige Schmuggler in Folge 2 das Zeitliche gesegnet hatte. Außerdem erfahren wir hier Spannendes aus Joels Vergangenheit, so werden er und Tommy unter anderem als Teenager gezeigt und wir lernen den Vater der Brüder kennen.

Episode 4 "Day One" kommt bezüglich User-Wertungen am schlechtesten weg, allerdings wurde die Folge nach dem Release stark "review-bombed", also von einer Vielzahl von Personen absichtlich mit einer schlechten Bewertung versehen, ohne das sie direkt etwas mit der gesamten Folge zu tun hat.

So schreibt Polygon, dass das Review-Bombing wohl in erster Linie aufgrund von Homophobie erfolgte (in der Episode wird eine intime Szene zwischen Ellie und Dina gezeigt). Ernst zu nehmen sind viele der Bewertungen für die Folge also nicht, sondern vielmehr als trauriges Bild einer homophoben und (leider) sehr lauten Stimme im Internet anzusehen. In jedem Falle verfälschen sie die Wertung.

HBO hat die 3. Staffel von The Last of Us bereits bestätigt

HBO hat im April, kurz vor dem Start von Season 2, einer dritten Staffel der Endzeit-Serie grünes Licht erteilt. Einen Startzeitraum gibt der Sender allerdings noch nicht bekannt.

Laut Dina-Schauspielerin Isabela Merced laufen die Dreharbeiten für die neue Staffel wohl erst 2026 an, womöglich ist dann erst im darauffolgenden Jahr mit dem Start der neuen Folgen zu rechnen. Alle weiteren bekannten Informationen und Hinweise zur dritten The Last of Us-Staffel findet ihr in unserer oben verlinkten Übersicht.

Welche The Last of Us-Folge der zweiten Staffel ist euer Liebling, welche fandet ihr am schlechtesten? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentarsektion!