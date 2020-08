The Last of Us 2: PS4-Trophäen leaken Permadeath & Ultra-Hart-Modus

Wie es aussieht, steht schon bald ein neues The Last of Us 2-Update an, das neue Spielmodi für den PS4-Blockbuster bringen wird. Das deuten zumindest zwei neue Trophäen an, die über einen Screenshot geleakt wurden. Ob sich dahinter das Update 1.03 versteckt, oder Sony die neuen Modi auf anderem Wege hinzufügen wird, ist aber unklar.

Die beiden Trophäen, die über den Twitter-Account der Trophy-Experten von PowerPyx geleakt wurden, heißen Dig Two Graves (Silber) und You Can's Stop This (Bronze) und bringen einen neuen Schwierigkeitsgrad "Grounded" sowie den Permadeath-Modus.

Link zum Twitter-Inhalt

Um die beiden Trophäen freizuschalten, müsst ihr:

Dig Two Graves - Die Story auf dem Grounded-Schwierigkeitsgrad abschließen.

- Die Story auf dem Grounded-Schwierigkeitsgrad abschließen. You Can't Stop This - Die Story mit einer beliebigen Permadeath-Einstellung abschließen.

Details zu den beiden Neuerungen gibt der Leak allerdings nicht preis. Wir wissen weder, was der Grounded-Schwierigkeitsgrad alles ändert, noch wissen wir etwas über die verschiedenen Permadeath-Einstellungen. Es scheint aber, als würden hier vor allem Profis eine neue Herausforderung geboten bekommen.

TLoU2 wird bockschwer: Zumindest der Grounded-Mode hat aber eine Entsprechung im ersten The Last of Us. Damals war Grounded ein besonders harter Schwierigkeitsgrad, der den durch Gegner verursachten Schaden verdreifachte, das HUD und die "Hören"-Fertigkeit entfernte und kaum Ressourcen in der Welt übrig ließ. Gut möglich, dass das in The Last of Us 2 ähnlich sein wird.

Gerade erst ist ein Gameplay-Leak zum vermeintlichen Multiplayer-Modus aufgetaucht. Ob der etwas mit dem Update zu tun hat?

43 1 Mehr zum Thema The Last of Us 2-Multiplayer: Leak zeigt brutale Gameplay-Szene

Wann kommt Update 1.03? PowerPyx spricht davon, dass die beiden Spielmodi über das Update 1.03 zu The Last of Us 2 hinzugefügt werden. Einen Termin (oder eine Uhrzeit) kennen wir allerdings nicht, die Existenz der Trophys deutet aber an, dass es nicht mehr lange dauern kann.

Gut möglich außerdem, dass ein eventueller Patch noch viel mehr als nur die beiden Modi bringen könnte - immerhin sind das hier nur die Trophäen.

Welche Änderungen würdet ihr euch für The Last of Us 2 noch wünschen?