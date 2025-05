"Der Moment, auf den wir gewartet haben": The Last of Us-Fans freuen sich, dass eine Dina- und Ellie-Szene doch noch in der Serie vorkommt

Dina in der Serien-Verfilmung des Spiels The Last of Us Part 2 (Bild: HBO/Sky).

Die The Last of Us-Verfilmung unterscheidet sich auch in der zweiten Staffel immer mal wieder von der Spiel-Vorlage The Last of Us Part 2. Jetzt liefert die Serie aber doch noch eine Szene nach, auf die Fans sehnsüchtig gewartet hatten. Die Befürchtungen, sie sei komplett der Schere zum Opfer gefallen, waren unbegründet.

Spoierwarnung: In diesem Artikel nehmen wir Szenen aus Folge 4 der The Last of Us-Serie vorweg, habt ihr sie also noch nicht geschaut und kennt auch die Vorlage nicht, wird euch was vorweggenommen!

Dina- und Ellie-Szene, auf die Fans schon gewartet haben, wurde doch nicht rausgekürzt

In der Spiele-Vorlage The Last of Us Part 2 gibt es eine sehr intime Sexszene zwischen Dina und Ellie, die in der Serie bisher nicht vorgekommen war. Der Zeitpunkt, an dem die Szene im Spiel stattfand, verstrich in der Adaption, ohne dass sie vorkam. Aber jetzt kommt es doch noch dazu, wenn auch mit Verspätung.

1:15 The Last of Us: Der neue Trailer bereitet darauf vor, was in Staffel 2 noch alles auf uns zukommt

Im Spiel kommen sich Ellie und Dina körperlich so richtig nahe, als sie während eines Schneesturms Zuflucht suchen und nebenbei die Gras-Plantage Eugenes entdecken. Das passiert ungefähr zur gleichen Zeit, als Joel in die Fänge von Abby gerät und letztlich von ihr umgebracht wird.

In der Serie ist Dina aber mit Joel unterwegs und Ellie mit Jesse. Dementsprechend konnte es in diesem Moment gar nicht zu der Szene kommen. Aber auch später, als Ellie und Dina gemeinsam in einem Zelt übernachten, bleibt es aus, dass sie miteinander schlafen.

Dabei bekommen wir in Episode 3 sogar genau denselben Dialog serviert, der im Spiel eigentlich zum Sex geführt hatte. Wie sich jetzt herausstellt, war das Ganze nur ein Teaser, die Spannung zwischen den beiden konnte sich noch ein bisschen länger aufbauen und darf sich jetzt in Folge 4 endlich entladen.

Dass Ellie und Dina ihre Beziehung nun endlich auf die nächste Stufe heben, kommt bei den allermeisten Fans sehr gut an. Vor allem, weil sie eben schon befürchtet hatten, dass die HBO-Verfilmung den intimen und emotionalen Akt womöglich einfach ganz weggelassen haben könnte.

Aber glücklicherweise haben wir es hier nicht mit einer so massiven Änderung zu tun, dass die beiden jungen Frauen womöglich gar nicht dieselbe Bindung wie im Spiel zueinander aufbauen können.

Auch im Hinblick auf die Repräsentation von LGBTQIA+ Themen und -Figuren wirkt es beruhigend, dass so ein essentieller Teil nicht einfach weggelassen wurde. Insbesondere, nachdem Dina in der letzten Episode eigentlich schon angedeutet hatte, nicht auf Frauen zu stehen.

Die Fans freuen sich entsprechend und feiern unter anderem auch Ellies grandiose Reaktion auf Dinas darauffolgende Eröffnung, schwanger zu sein. Dann kann der gemeinsamen, glücklichen Zukunft ja nichts mehr im Wege stehen...

Wie findet ihr die vierte Folge der zweiten Staffel The Last of Us?