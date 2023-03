The Last of Us Folge 8: Habt ihr den Joel-Darsteller aus den Spielen in seiner neuen Rolle erkannt?

Auch der Darsteller von Joel aus den TloU-Games findet seinen Platz in der Serie.

Troy Baker ist der Darsteller von Joel in den Naughty Dog-Games The Last of Us (Part 1) und The Last of Us Part 2. Bereits vor dem Release der HBO-Serie gab der Sprecher und Motion Capture-Darsteller bekannt, dass er eine kleine Rolle darin übernehmen würde.



Aber welche? Etwa ein Clicker? Nein! In Folge 8 wird endlich aufgeklärt, welchen Part Baker übernimmt.

Was ist nur aus Joel geworden?!

Achtung, ab jetzt folgen kleine Spoiler zur achten Episode der The Last of Us-Serie.

Folge 8 der Serie ist seit heute Nacht auf Sky und WOW zu sehen. Die Episode widmet sich dem "Winter"-Kapitel des Spiels, in dem sich Ellie kurzzeitig alleine durchschlägt und es dabei mit dem Fiesling und Kannibalen David zu tun bekommt.

Auch Troy Baker aka Joel aus den Spielen ist darin zu sehen! Er übernimmt die Rolle von James, der quasi Davids rechte Hand ist:

In Folge 8 der Serie spielt Troy Baker den Charakter James, einen Handlanger von David.

Davids Handlanger taucht auch im Spiel auf, hat darin aber eine viel kleinere Rolle als in der Serie. Vielleicht erinnert ihr euch: Nachdem Ellie im Winter-Kapitel des Spiels den Hirsch erlegt hat, trifft sie auf den zwielichtigen David und einen weiteren Mann, bei dem es sich eben um James handelt.

Dieser eilt kurz nach dem Zusammentreffen zu Davids Siedlung zurück, um Medizin für Joel zu besorgen. Danach bekommen wir im Spiel aber nicht mehr viel Nennenswertes von James zu sehen.

In der HBO-Show kann sich James hingegen über etwas mehr Screentime freuen. Die oben beschriebene Szene wurde im Grunde aus der Spielvorlage übernommen. Darüber hinaus bekommen wir aber unter anderem zusätzliche Dialoge zwischen James und David zu sehen, in denen angedeutet wird, dass James am Führungsstil des Kannibalen zweifelt.

Die Rolle von James ist dabei nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, inwiefern die Serie die Welt und Charaktere aus den Videospielen ausbaut oder sie aus einer anderen Perspektive heraus betrachtet. "Das ist eine einzigartige Möglichkeit für mich, diese Welt aus komplett neuen Augen zusehen", so Troy Baker im Interview mit Deadline.

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt die letzte Folge (Episode 9)?

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt. Am 13. März erscheint die finale neunte Folge der Serie. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.

Wie hat euch die 8. Folge gefallen und was ist eure Meinung zur Rolle von Troy Baker?