Während die Story von The Last of Us 2 durchaus für hitzige Diskussionen sorgt, sind sich die Fans bei den Spielstilen etwas einiger. Wie eine Umfrage zu beiden The Last of Us-Titeln auf Reddit zeigt, spielen die meisten am liebsten Ellie aus Teil 2.

Hinweis: Der Artikel enthält Spoiler zu beiden The Last of Us-Teilen, die sich aber eher auf die Mechaniken der Spiele beziehen.

Die ältere Ellie ist der Gameplay-Liebling

Seit dem Release von The Last of Us 2 im Juli gab es viele Diskussionen zur Story und den Charakteren. Wie den Fans aber die Spielstile der Charaktere gefallen, war kein großes Thema. Das holte eine Umfrage auf Reddit nun nach und ließ User abstimmen, wen man denn in beiden Teilen am liebsten gespielt hat. Nach Abschluss der Umfrage steht nun fest, dass die meisten Ellie aus The Last of Us 2 bevorzugen:

396 Stimmen: Ellie aus The Last of Us 2 189 Stimmen: Joel aus The Last of Us 108 Stimmen: Abby aus The Last of Us 2 58 Stimmen: Ellie aus The Last of Us/Left Behind

Wie gesagt, die Umfrage bezieht sich auf das Spielerlebnis, also den Fähigkeiten, Waffen und Upgrades von Ellie, Joel und Abby. Wer am liebsten gesteuert wurde, lässt sich nicht automatisch damit gleichsetzen, wer storytechnisch der Favorit ist.

Ellie ist taktischer & muss keine Messer herstellen

Unter der Umfrage begründeten viele User dann auch ihre Abstimmung. So ist Ellie aus dem zweiten Teil mit 396 Stimmen der beliebteste spielbare Charakter, weil sie unter anderem mehr taktische Vielfalt bietet. Ihre Explosionspfeile und die Erleichterung, dass wir mit ihr nicht ständig Messer craften müssen, tragen ihren Teil aber auch dazu bei, was unter anderem User unitwithasoul sehr schätzt:

"Abby spielt sich wie Joel und ich habe das bereits in TLOU satt, also mag ich es, dass Ellie sich anders anfühlt, als die beiden. Wenn ich als sie spiele, fühle ich mich schnell, agil und muss taktisch sein, und dieser Stil passt zu mir. Ich liebe die explosiven Pfeile. Und es ist das Beste, keine Messer herstellen zu müssen."

Außerdem mag unitwithasoul das Gefühl, dass Ellie hervorruft:

"Ich mag das schäbige Gefühl, das ich bekomme, wenn ich als Ellie spiele. Es macht die Kämpfe intensiver. Sie ist auf eine andere Art Badass und ich weiß das zu schätzen."

Abby wird für ihre brutale Art geschätzt

Im Gegensatz zu Ellie mögen die User vor allem die Abschnitte, in denen wir als Abby spielen. Dazu kommt ihre grobe Art, die beispielsweise die Kämpfe auf der Insel so besonders machen, wie Run-ning findet:

"Der Kampf durch den brennenden Hafen ist fantastisch, die perfekte Gelegenheit um Feinde niederzumähen. [...] Ich habe es auch sehr genossen, wie ein Predator im Maisfeld auf der Insel Leute zu packen, die keine Ahnung hatten, dass du da bist... das war ein großer Spaß."

Der User fortunesofshadows macht dagegen Abbys Stärke an einem anderen Beispiel deutlich:

"Ihre Fähigkeiten machen viel Spaß. Die meisten Leute wissen das nicht, aber sie hat eine besondere Affinität zu Ziegeln, die es ihr ermöglicht, einen Klicker mit einem Ziegelstein zu schlagen und in einem Faust-Nahkampf zu töten. Es ist wie Joels 3-Treffer-Brick-Combo, aber benutzerfreundlicher."

Joel ist der starke Mentor

Im Vergleich zur älteren Ellie und Abby wurden dagegen wenige Begründungen für Joel abgegeben, auch wenn er mit 189 Stimmen Platz 2 besetzt. Im Grunde lieben Spieler*innen wie InfluencePowerful an ihm aber seine Stärke im Kontrast zur jungen Ellie:

"Ich wollte sowohl Joel als auch Tlou2 Ellie auswählen, aber ich habe mich für Joel entschieden, weil er der Meister ist und Ellie nicht wissen würde, wie man die Hälfte der Dinge macht, die sie in Teil 2 macht, wenn er sie nicht unterrichtet hätte. Und ich mag die Messer-Animation lieber, als die von Abby."

Diese Umfrage ist aber nicht die einzige, die The Last of Us-Fans auf Reddit beschäftigt. Sie haben auch schon darüber abgestimmt, wen sie sich am liebsten als Hauptcharakter für The Last of Us 3 wünschen:

Nun an euch die Frage: Welchen der Charaktere aus The Last of Us und The Last of Us 2 spielt ihr am liebsten und warum? Könnt ihr die Begründungen der Reddit-User nachvollziehen?