Neil Druckmann lüftet endlich ein 12 Jahre altes Mysterium zu The Last of Us: Er verrät, ob die Fireflies wirklich ein Heilmittel mithilfe von Ellie erschaffen hätten

Am Ende von The Last of Us Part 1 trifft Joel eine Entscheidung mit gewaltigen Folgen für die Menschheit.

The Last of Us erzählt gnadenlose Geschichten in einer postapokalyptischen, Zombie-verseuchten Welt. Wer die Spiele oder Serie kennt, weiß aber, dass vor allem moralische Fragen im Mittelpunkt der fiktiven Handlung stehen. Die größte davon findet wohl am Ende des ersten Teils sowie der ersten Staffel statt: Hätten die Fireflies mithilfe von Ellie wirklich den Virus heilen können? Naughty-Dog-Präsident Neil Druckmann hat die Antwort.

Neil Druckmann darüber, ob die Fireflies ein Gegenmittel erschaffen hätten

Kurz und knapp: Ja, wenn Joel nicht gewaltsam eingegriffen hätte, hätten die Fireflies mithilfe von Ellies Immunität ein Gegenmittel gegen den Zombie-Virus erschaffen. Davon gehen die Charaktere im Spiel aus, aber auch die Entwickler*innen im realen Leben.

0:29 The Last of Us-Trailer verrät uns, was uns im großen Finale von Staffel 2 erwartet

Autoplay

„Ich kann sagen, dass es unsere Absicht war, dass sie [die Fireflies] ein Heilmittel erschaffen hätten. Das macht die Frage für das, was Joel tut, auf philosophischer Ebene höchst spannend.“

Dies verrät Druckmann im Rahmen des Podcasts Sacred Symbols+. Während das für viele Fans nichts an ihrem Erlebnis mit den Spielen und der Serie verändert, stören sich andere über die Antwort auf die ehemals offene Frage.

Die eindeutige Antwort sorgt für gemischte Gefühle

Wenn wir einen Blick auf einen Thread im ResetEra-Forum werfen, fallen uns Fans auf, bei denen die klare Antwort sauer aufstößt.

So ist ein User anhand des Writings auch nach Druckmanns Antwort nicht überzeugt: Der führende Arzt sei “nur“ ein Tierarzt, die Fireflies verzweifelt und ohne Mittel. Ellie sei außerdem vor der Operation ungenügend getestet und ihre Immunität ohnehin zu wenig erklärt worden.

Diese Argumente könnten der Grund sein, weshalb ein weiterer User fordert, dass Neil Druckmann aufhören solle, anhand seiner Kommentare „jegliche Nuancen aus der Geschichte von The Last of Us zu entfernen“.

An anderer Stelle – beispielsweise in einem Reddit-Beitrag – zeigen sich mehr The-Last-of-Us-Fans von der frischen Bestätigung unbetroffen.

„Druckmann meint lediglich, dass es um etwas ging. Es war eine Wahl dazwischen, die Welt zu verdammen oder dein Kind zu retten – im Gegensatz dazu, dass es einfach nicht funktioniert hätte.“

So argumentiert der Redditor Kutukuprek für die Herangehensweise der The-Last-of-Us-Entwickler*innen und viele Personen schließen sich ihm an, dass das Wissen um die Erfolgschancen von Ellies anstehender „Operation“ einen wichtigen Teil zur Gewichtigkeit von Joels Entscheidung beiträgt.

Damit landen wir auch wieder bei den für The Last of Us wichtigen moralischen Dilemmata innerhalb der Geschichte.

Seid ihr bisher davon ausgegangen, dass die Fireflies mithilfe von Ellie ein Heilmittel erschaffen hätten, oder nicht? Und findet ihr Neil Druckmanns Klarstellung gut platziert?