The Last of Us-Fan entdeckt mögliches Joel-Detail im ersten Spiel, das erst in Part 2 so richtig wichtig wird

Joel und Ellie können ein Haus aus The Last of Us Part 2 wohl schon am Ende von Part 1 sehen.

In The Last of Us Part 2 können wir Jackson so richtig erkunden und uns unter anderem auch in Joels Haus umsehen. In The Last of Us Part 1 ist uns das nicht vergönnt, aber einem Fan ist jetzt ein cooles Detail aufgefallen, das den allermeisten Spieler*innen wohl entgangen sein dürfte: Wahrscheinlich lässt sich am Ende des Spiels schon Joels späteres Haus aus der Ferne erspähen. Ganz sicher sind sich die Menschen in der Community aber nicht dabei.

The Last of Us Part 1 zeigt am Schluss womöglich schon Joels späteres Haus aus The Last of Us Part 2

Darum geht's: Joel und Ellie wohnen zu Beginn von The Last of Us Part 2 gemeinsam in Jackson und genießen ein mehr oder weniger beschauliches wie friedliches Leben (auch wenn die Ruhe natürlich nicht allzu lange hält, wie wir alle wissen). Im Zuge dessen können wir uns auch genauer in Joels Haus umsehen.

Das Haus existiert wohl auch schon in The Last of Us Part 1: Wohlgemerkt nicht in der PS3-Originalversion des Spiels und auch nicht im PS4-Remaster, aber eben im Remake für die PS5. Dort können wir es allerdings auch nur aus der Ferne sehen, wenn wir keine Freeroam-Mods für die Kamera einsetzen. Aber hierbei scheint es sich auf den ersten Blick um Joels Haus aus Part 2 zu handeln:

Ist es das wirklich? Manche Fans sind sich da nicht so sicher: Das Haus an sich passt zwar sehr gut, was den Aufbau, die Fenster und den ganzen Rest angeht. Nur das Drumherum stimmt nicht so richtig. Einerseits müsste Joels Haus nämlich auf einer kleinen Anhöhe stehen, auf die eine Treppe hinauf führt. Andererseits fehlt vor allem ein großer Baum und auch die Kreuzung vor der Tür.

In 5 Jahren kann viel passieren: Wie einige Fans folgerichtig anmerken, kann sich in fünf Jahren natürlich einiges ändern, Bäume können wachsen und Städte sich verändern. Nichtsdestotrotz schafft es eine Kiefer in fünf Jahren nicht zu solch stattlicher Größe und auch die Straßenkreuzung sowie der Hügel entstehen nicht einfach so aus dem Nichts.

Wir würden also tendenziell eher davon ausgehen, dass es sich hierbei entweder um ein bewusstes, aber nicht ganz bis ins letzte Detail zu Ende gedachtes Easter-Egg handelt – oder dass die Entwickler*innen einfach ohne groß darüber nachzudenken dasselbe Modell eines Hauses einfach nochmal verwendet haben. Immerhin ist es in der TLOU Part 1-Szene nur einmal ganz kurz und von sehr weit weg zu erkennen.

Was denkt ihr: Ist das Joels Haus beziehungsweise soll es das wirklich sein?