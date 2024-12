The Last of Us-Knockoff im PlayStation Store sieht genau so aus wie das Original, hat aber angeblich ganz anderes Gameplay

Sieht aus wie The Last of Us, ist aber der Forest Ranger Life Simulator.

Der PlayStation Store ist mittlerweile überwuchert von lieblosem KI-Quatsch, Shovelware, billigen Plagiaten und Spielen, bei denen es nur darum geht, möglichst schnell eine Platin-Trophäe zu ergattern. Das führt zu teils wirklich absurd dreisten Kopien, wie jener, die ihr im Titelbild über diesen Zeilen seht.

Ihr erkennt auf dem Bild nämlich nicht Joel aus The Last of Us oder The Last of Us Part 2, auch wenn er wirklich fast genau so aussieht. Stattdessen haben wir es hier mit dem Titel 'Forest Ranger Life Simulator' zu tun.

Forest Ranger Life Simulator klingt zwar ganz anders, sieht aber exakt so aus wie The Last of Us

Im PlayStation Store den Überblick zu behalten und Titel zu finden, die sich lohnen, wird immer schwieriger. Ähnlich wie Steam wird auch Sonys virtuelle Ladentheke zunehmend von Spielen überflutet, die nichts weiter als fiese Cash-Grabs sind. Besonders bitter wirkt das natürlich, wenn sich die Menschen dahinter schamlos bei der Konkurrenz bedienen wie in diesem Fall.

Wer das oben eingefügte Bild sieht, wird auf den ersten Blick wahrscheinlich an Joel aus den The Last of Us-Teilen denken. Die Ähnlichkeiten sind nicht von der Hand zu weisen und fangen bei Bart, Frisur und Klamotten an, hören aber beim Gewehr immer noch nicht auf. Dabei hat das Spiel nichts mit dem Hit aus dem Hause Naughty Dog gemeinsam.

Die The Last of Us-Entwickler*innen veröffentlichen übrigens als Nächstes das Retro-Sci-Fi-Spiel Intergalactic:

Was ist das für ein Spiel? Offenbar handelt es sich beim 'Forest Ranger Life Simulator' spielerisch nicht um einen Abklatsch von The Last of Us stattdessen geht es in eine ganz andere Richtung – falls dieser Titel hier überhaupt jemals wirklich das Licht der Welt erblickt.

Inhaltlich sollen wir hier nämlich das Leben eines Forest Rangers nachspielen. Auf der PlayStation Store Page wird "immersives Gameplay" versprochen, das das Folgende zu bieten hat:

"Wiederherstellen & Bauen: Reparieren Sie Brücken, Vogelfutterstationen, Bänke und mehr, um den Wald zu revitalisieren."

"Reinigen & Sortieren: Bekämpfen Sie die Verschmutzung, indem Sie Abfälle sortieren und recyceln."

"Wildtierpflege: Füttern Sie Tiere, entfernen Sie Fallen und schützen Sie deren Lebensräume".

"Erforschen & Lernen: Entdecken Sie Pflanzen, Pilze und Tiere, während Sie über die wahre Natur lesen".

"Basteln & Erschaffen: Verwandeln Sie Alltagsmaterialien in nützliche Werkzeuge und Gegenstände."

Das alles findet angeblich in einer "atemberaubenden, natürlichen Welt" statt und als Förster ist es alles in allem eben unsere Aufgabe, "den verborgenen Schätzen der Natur neues Leben einzuhauchen". Dass es dazu weder einen Trailer noch sonstige Bilder oder irgendetwas anderes gibt, macht natürlich stutzig. Ein Release-Datum gibt es bisher nicht und das Entwicklerstudio nennt sich Grizzly Games Limited.

Eigentlich klingt das Spielprinzip noch nicht einmal sonderlich verkehrt und könnte durchaus Spaß machen, wenn es ansprechend umgesetzt wird. Aber wieso muss sich so ein Spiel dann insbesondere dadurch hervortun, dass die Menschen dahinter offenbar ohne jegliches Schamgefühl bei anderen, erfolgreichen Spielen wie The Last of Us klauen?

Was sind die wildesten und kuriosesten Beispiele für PlayStation Store-Fails, die euch bisher so untergekommen sind?