Mit der HBO-Serie zur The Last of Us soll nicht nur die Geschichte von Entwickler Naughty Dog eins zu eins adaptiert werden, laut "Chernobyl"-Regisseur Craig Mazin wird sie sogar noch erweitert. Mit welchen Schauspielern für Joel und Ellie das geschieht, wissen wir seit heute morgen. So hat sich The Mandalorian- und Narcos-Darsteller Pedro Pascal die männliche Hauptrolle geschnappt, während Bella Ramsey bekannt als Lyanna Mormont aus Game of Thrones in die Rolle der jungen Ellie schlüpft.

Die spannende Frage bei solchen Besetzungen lautet dann immer, wie gut die jeweiligen Personen die fiktiven Figuren letzten Endes umsetzen und auch, wie das Netz auf den Cast zweier so beliebter Figuren reagiert. Herrscht eher die große Erleichterung oder wird gemeckert? Hier bekommt ihr einen Überblick. Zunächst aber unsere Reaktion auf die Besetzung:

Das sagt die GamePro-Redaktion zum Casting

Linda Sprenger:

Als Game of Thrones-Fan freue ich mich riesig über den Cast. Lyanna Mormont war ohnehin mein heimlicher Lieblingscharakter aus den letzten Staffeln!

Dennis Michel:

Während auf der einen Seite die große Enttäuschung darüber herrscht, dass Linda nicht die Rolle der Ellie bekommen hat, freue ich mich auf der anderen Seite darüber, dass sie uns weiter erhalten bleibt. Als großer Game of Thrones- und The Mandalorian-Fan kann ich jedoch mit dem jetzigen Cast sehr, sehr gut leben. Lediglich Nikolaj Coster-Waldau hätte ich noch einen Tick lieber als Joel gesehen. Aber Pedro Pascal ist fantastisch, keine Frage.

Hannes Rossow:

Pedro Pascal kann stoisch aber auch sehr herzerwärmend sein, ziemlich passend für den komplizierten Charakter von Joel. Bella Ramsey hat enormes Potenzial eine Teenagerin zu spielen, die sich gegen alte Männer durchsetzt, das hat sie schon in GoT bewiesen. Sehr schön, dass sie jetzt so eine große Chance bekommt.

Rae Grimm:

Ich kenne keinen der Schauspieler, weil ich weder GoT noch The Mandalorian geguckt habe, finde es aber super, dass sie für mich so keine "Vorbelastung" haben, sondern komplett unbekannt sind.

Annika Bavendiek:

Ich mochte Pedro Pascal bereits in GoT und The Mandalorian sehr gerne. Seine Besetzung als Joel bereitet mir daher keine Bauchschmerzen. Bella Ramsey habe ich dagegen bisher weniger auf dem Schirm gehabt. Ich traue ihr aber durchaus zu, dass sie die Rolle der Ellie auf ihre eigene Art und Weise gut ausfüllt.

Max Franke:

Ich habe GoT nie gesehen, aber Pedro Pascal war in The Mandalorian großartig - mit und ohne Helm. Bella Ramsey kenne ich bisher nicht, aber der erste Eindruck passt auf jeden Fall sehr gut.

Und so reagiert das Internet auf Pedro und Bella

Freude, Wut? Die Besetzung zweier so beliebter Figuren ist stets mit heftigen Reaktionen aus dem Netz verbunden. Zur großen Freude für die Producer stößt jedoch vor allem die Besetzung von Pedro Pascal als Joel auf viel Zustimmung, ist der Schauspieler erst recht nach seiner Rolle als "Mando" ein echter Fanliebling.

mirocaro schreibt als Anspielung auf The Mandalorian:

"Das ist der Weg"

bittersweet1990 schreibt auf Reddit:

"Ich bin so aufgeregt zu sehen was die beiden abliefern. Niemand wird die originalen Ellie und Joel überbieten, aber die beiden könnte nah rankommen. "

Unter dem Tweet von Naughty Dog gibt es jedoch auch viele Fans, die sehr gerne Hugh Jackman oder Game of Thrones-Star Nikolaj Coster-Waldau als Joel gesehen hätten. Wohl auch, da letzterer optisch wie kein Zweiter dem Original ähnelt:

Link zum Twitter-Inhalt

... aber gut, die Rolle von Joels Bruder Tommy ist ja noch offen:

Link zum Twitter-Inhalt

Die Besetzung von Bella Ramsey wird hingegen gemischt aufgenommen. Während viele Game of Thrones-Fans sie noch als Serienliebling in Erinnerung haben, sich freuen, ist sie außerhalb des GoT-Kosmos eher unbekannt. Oft ist zu lesen, dass Bella Ellie wenig ähnelt, wie auch im Tweet von josepedomano:

Link zum Twitter-Inhalt

Auch Wolf Speer, ehemals Game One, der während der Ausstrahlung von Game of Thrones über Jahre hinweg Recaps der aktuellen Folgen mit seiner Frau Kim auf YouTube veröffentlicht hat, zeigt sich wenig begeistert von der Besetzung:

Link zum Twitter-Inhalt

Und wie reagiert Naughty Dog auf die Besetzung?

Natürlich hat sich auch The Last of Us-Entwickler Naughty Dog direkt zum Cast geäußert. Creative Director Neil Druckmann schreibt: "Wir sind absolut begeistert Bella in der The Last of Us-Familie zu haben" und "begeistert Pedro in der Show mit an Bord zu haben".

Link zum Twitter-Inhalt

Wann startet die The Last of Us-Serie?

Bis die Folgen ausgestrahlt werden, dürfte noch einige Zeit vergehen. Bislang ist lediglich bekannt, dass HBO grünes Licht zum Produktionsstart gegeben hat, die Dreharbeiten in Kürze starten. Vor Mitte/Ende 2022 werden wir Pedro und Bella daher nicht im TV als Ellie und Joel erleben. Abzuwarten bleibt auch, wie gut die Dreharbeiten während der Pandemie voranschreiten. Über weitere Infos rund um die Serie werden wir euch natürlich informieren.

Wie ist eure Reaktion auf die Wahl von Pedro und Bella als Joel und Ellie?