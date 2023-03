The Last of Us: Jetzt könnt ihr die gefeierte Serie auch bei Amazon Prime Video schauen

The Last of Us könnt ihr jetzt auch bei Amazon Prime Video sehen.

Der Serienhit The Last of Us hat endlich auch seinen Weg auf Amazon Prime Video gefunden: Ihr könnt die erste Staffel des postapokalyptischen Action-Dramas dort jetzt für 25,99€ beziehungsweise für 2,99€ pro Folge kaufen. Bislang sind allerdings erst die ersten drei der neun Folgen abrufbar. Wann Amazon die restlichen sechs Folgen nachliefern wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Last of Us Serie: Erst WOW, dann Amazon, dann DVD & Blu-ray

Bislang exklusiv bei WOW: Die von HBO produzierte Serienumsetzung des PlayStation-Hits The Last of Us ist im Januar angelaufen und war in Deutschland bislang exklusiv beim Streaming-Dienst WOW (vormals Sky Ticket) zu sehen. Dort lief Anfang dieser Woche bereits die Letzte der neun Folgen. Falls ihr also möglichst schnell die gesamte Serie sehen wollt, seid ihr dort nach wie vor besser dran, zumal ihr die ersten sechs Monate im Film- und Serienabo bei WOW derzeit für nur 7,49€ im Monat (danach 14,99€ im Monat) bekommen könnt:

Ab Sommer wohl auch auf DVD und Blu-ray: Das Angebot bei Amazon ist deshalb im Grunde nur für diejenigen interessant, die die Serie dauerhaft behalten wollen oder aus irgendeinem Grund absolut keine Lust auf ein WOW-Abo haben. The Last of Us soll später übrigens auch noch auf DVD und Blu-ray erscheinen. Darauf müssen wir aber noch mindestens bis Juli warten. Die US-Preise sollen bei 40 Dollar für die DVD- und 50 Dollar für die Blu-ray-Version liegen. Preise und ein Release-Termin für Deutschland sind noch nicht bekannt.

Wie gut ist die The Last of Us TV-Serie?

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie

Professionelle Kritiker*innen sind sich weitgehend einig, dass die Serienumsetzung des Actionspiels ein voller Erfolg ist. Auf Metacritic liegt die Bewertung derzeit bei 84 von 100 Punkten, die Serie hat zudem die Auszeichnung „Metacritic Must-Watch“ erhalten. Auch hier bei GamePro waren wir von der Serie begeistert und haben uns intensiv mit ihr beschäftigt:

Zwar hat die Serie einige Details geändert, die im Spiel aus Gameplay-Gründen Sinn machten, bei einer Verfilmung aber eher hinderlich gewesen wären. Im Wesentlichen bleibt sie aber nahe an der Handlung des ersten The Last of Us. Das dürfte auch damit zu tun haben, dass Neil Druckman, der die Story des Spiels geschrieben hat, auch an der Serie mitgearbeitet hat.