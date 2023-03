The Last of Us-Serie: Staffel 2 muss auf wichtiges Element verzichten, das Joel und Ellie vereint

Pearl Jams Song Future Days verein Joel und Ellie in Part 2, wird aber nicht Teil der Serie sein.

Achtung, es folgt ein kleiner Spoiler zu The Last of Us Part 2 und damit auch höchstwahrscheinlich auch ein Spoiler zur zweiten Serienstaffel.

Im Naughty Dog-Hit The Last of Us Part 2 und wohl auch in der bereits bestätigten zweiten Staffel der HBO-Serie wird die Beziehung zwischen Joel und Ellie weiter vertieft. Ein Element, das in Part 2 dabei eine besonders wichtige Rolle spielt, ist Musik beziehungsweise das gemeinsame Gitarrespielen und Singen der beiden Hauptfiguren.

Doch die zweite Season der postapokalyptischen Serie muss dahingehend eine entscheidende Änderung vornehmen.

Joels und Ellies gemeinsamer Song existiert in der Serie nicht

Zum Hintergrund: Der reale Song "Future Days" der US-amerikanischen Grunge-Band Pearl Jam nimmt sowohl bei Joel als auch bei Ellie einen besonderen Platz im Herzen ein. In der Intro-Sequenz von The Last of Us Part 2 singt der ehemalige Schmuggler seiner Ziehtochter den Song vor und bringt ihr damit unter anderem das Spielen auf der Gitarre bei.

Im Verlauf der Story wird das Lied als Leitmotiv verwendet und steht sinnbildlich für die emotionale Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren.

Die große Crux im Bezug auf die Serie nun aber: Der Pearl Jam-Song "Future Days" existiert in der Serie nicht, schlicht und einfach weil die Ereignisse zu einer anderen Zeit als in den Spielen stattfinden.

Besagter Pearl Jam-Song wurde auf dem Album "Lightning Bolt" veröffentlicht, das am 15. Oktober 2013 erschien. Wir erinnern uns: In der Lore der Naughty Dog-Games fand die Cordyceps-Apokalypse am 26. September 2013 statt. Laut offizieller Erklärung vom Director Neil Druckmann hat Joel das Lied allerdings schon im Juli 2013 auf einem Konzert gehört und für so gut befunden, dass er es ebenfalls erlernt hat.

Cordyceps-Ausbruch in der Serie deutlich früher

Im Universum der Serie kann das allerdings nicht stattgefunden haben: Denn anders als im Spiel ereignet sich der Cordyceps-Ausbruch in der HBO-Show nicht etwa im Jahr 2013, sondern ganze zehn Jahre vorher – nämlich am 26. September 2003.

Pearl Jam hat "Future Days" zu diesem Zeitpunkt also noch gar nicht geschrieben und wird nach dem sogenannten "Outbreak Day" auch vermutlich nicht mehr die Chance dazu gehabt haben, weil die Welt durch den gefährlichen Pilz vor die Hunde gegangen ist. Vielleicht sind die Band-Mitglieder in der Serien-Lore ja gestorben, haben sich den Fireflys angeschlossen und kämpfen nun gegen FEDRA, oder oder oder.

Aber Spaß beiseite: Womöglich werden die Verantwortlichen für die zweite Serien-Staffel einen adäquaten Ersatzsong auswählen, der sowohl musikalisch, als auch lyrisch zur besonderen Verbindung zwischen Joel und Ellie passt. Pearl Jam hat bis einschließlich 2002 immerhin noch ganze sieben andere Alben herausgebracht, vielleicht ist ja etwas passendes dabei.

Hier noch einmal der Trailer zum Staffelfinale der ersten Season:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Alle bisher bekannten Infos zur zweiten Staffel der The Last of Us-Serie

Alles, was wir über TloU Season 2 wissen: Alle bekannten Infos zur den Darsteller*innen und zur Story (spoiler-frei) findet ihr in der unteren GamePro-Übersicht:

Eine zweite Staffel der Erfolgsserie von HBO ist bereits in trockenen Tüchern, allerdings ist noch nicht bekannt, wann genau The Last of Us in die nächste Runde geht. Fest steht, dass sowohl Pedro Pascal als auch Bella Ramsey in ihre Rollen als Joel und Ellie zurückkehren werden.

Joel-Darsteller Pedro Pascal deutete vor wenigen Tagen an, dass die Dreharbeiten für die kommende Season möglicherweise sogar noch in diesem Jahr starten könnten. Das würde wiederum bedeuten, dass die zweite Staffel schon im Jahr 2024 an den Start gehen könnte.

Seid mal kreativ: Welchen gemeinsamen Song wünscht ihr euch für Joel und Ellie in Staffel 2 von The Last of Us?