The Last of Us Serie: Deutsche Synchronsprecher*innen und Besetzung im Überblick

Die The Last of Us-Serie von HBO kann auf Sky und WOW sowohl auf Englisch, als auch mit deutscher Synchro angeschaut werden. In diesem Artikel findet ihr alle deutschen Sprecher*innen der postapokalyptischen Serie im Überblick.

The Last of Us-Serie auf Deutsch - Die wichtigsten Darsteller*innen und Synchronsprecher*innen in der Übersicht

Joel Miller - Gespielt von: Pedro Pascal - Sprecher: Sascha Rotermund

- Gespielt von: Pedro Pascal - Sprecher: Sascha Rotermund Ellie Williams - Gespielt von: Bella Ramsey - Sprecherin: Nina Schatton

- Gespielt von: Bella Ramsey - Sprecherin: Nina Schatton Tommy Miller - Gespielt von: Gabriel Luna - Sprecher: Nico Mamone

- Gespielt von: Gabriel Luna - Sprecher: Nico Mamone Theresa 'Tess' Servopoulos - Gespielt von: Anna Torv - Sprecherin: Claudia Urbschat-Mingues

- Gespielt von: Anna Torv - Sprecherin: Claudia Urbschat-Mingues Sarah Miller - Gespielt von: Nico Parker - Sprecherin: Lana Finn Marti

- Gespielt von: Nico Parker - Sprecherin: Lana Finn Marti Marlene - Gespielt von: Merle Dandridge - Sprecherin: Daniela Bette-Koch

- Gespielt von: Merle Dandridge - Sprecherin: Daniela Bette-Koch Abe - Gespielt von: Jerry Wasserman - Sprecher - Lutz Riedel

- Gespielt von: Jerry Wasserman - Sprecher - Lutz Riedel Dr. Newman - Gespielt von: John Hannah - Sprecher: Marcus Off

- Gespielt von: John Hannah - Sprecher: Marcus Off Dr. Schoenheiss - Gespielt von: Christopher Heyerdahl - Sprecher: Rainer Doering

- Gespielt von: Christopher Heyerdahl - Sprecher: Rainer Doering Kim Tembo - Gespielt von: Natasha Mumba - Sprecherin: Nurcan Özdemir

- Gespielt von: Natasha Mumba - Sprecherin: Nurcan Özdemir Lee - Gespielt von: Max Montesi - Sprecher: Timo Weisschnur

- Gespielt von: Max Montesi - Sprecher: Timo Weisschnur Mr. Adler - Gespielt von: Brad Leland - Sprecher: Reinhard Scheunemann

- Gespielt von: Brad Leland - Sprecher: Reinhard Scheunemann Mrs. Adler - Gespielt von: Marcia Bennett - Sprecherin: Sonja Deutsch

- Gespielt von: Marcia Bennett - Sprecherin: Sonja Deutsch Nasir - Gespielt von: Haysam Kadri - Sprecher: Samir Fuchs

- Gespielt von: Haysam Kadri - Sprecher: Samir Fuchs Robert - Gespielt von: Brendan Fletcher - Sprecher: Sebastian Schulz

- Gespielt von: Brendan Fletcher - Sprecher: Sebastian Schulz Tahira - Gespielt von: Sarah Himadeh - Sprecherin: Meryem

Quelle: Deutsche Synchronkartei

Übrigens, falls euch die Stimme von Joels Sprecher Sascha Rotermund bekannt vorkommt: Er synchronisiert unter anderem standardmäßig die Rollen von Benedict Cumberbatch, Omar Sy und Alexander Skarsgård, und auch in The Mandalorian übernimmt er die deutsche Stimme von Pedro Pascal.

Ellies deutsche Stimme Nina Schatton ist hingegen primär für ihre Rollen in Kinderfilmen und -Serie bekannt. So ist sie unter anderem im Film Die Biene Maja sowie in Beyblade Burst und Die Glücksbärchis & Co. zu hören.

Erster Eindruck zur deutschen Sprachausgabe: Den synchronisierten Trailer zur Serie findet ihr übrigens hier:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

The Last of Us-Serie auf Sky und WOW - Zeitplan aller Episoden

Wo kann ich die Serie in Deutschland schauen? Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden.

Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.

Warum die TloU-Serie übrigens auch für Fans des Spiels spannend ist, erklären wir euch in diesem Artikel.

Schaut ihr die The Last of Us-Serie in deutscher oder englischer Sprachausgabe?