The Last of Us auf HBO: Staffel 3 ist nicht sicher – So steht's um die Zukunft der Serie

Die erste Staffel der The Last of Us-Adaption von HBO lief bis März bei Sky/Wow – und dass eine zweite Staffel folgen wird, ist bereits bekannt. Das ist aber noch nicht alles: Während sich die erste Season an der Handlung von Part 1 orientiert, haben wir erfahren, dass Part 2 nicht in einer Staffel auserzählt sein wird.

Dementsprechend haben die meisten von uns wahrscheinlich angenommen, dass wir auf jeden Fall mindestens eine dritte Staffel bekommen. Das ist aber offenbar noch gar nicht in Stein gemeißelt.

Wie viele Staffeln The Last of Us von HBO haben wird, ist noch unklar

The Last of Us Part 2 ist ein wesentlich längeres Spiel als Part 1. Für die reine Hauptstory brauchen Spieler*innen laut howlongtobeat.com ganze 24 Stunden. Beim ersten Spiel waren es nur 14. Die Fortsetzung erzählt aber schließlich auch nicht nur Ellies Geschichte, sondern auch Abbys.

Es ist also nur logisch, dass die Handlung von Part 2 mehr Folgen benötigt als die von Part 1. Ob die Serie nach der zweiten Staffel noch fortgesetzt wird, darauf will sich Francesca Orsi, Chefin von HBO-Drama, aber jetzt noch nicht festlegen.

Das Magazin Deadline hat Orsi gefragt, ob die Serie mit einer bestimmten Anzahl von Staffeln gepitcht wurde. Darauf antwortet sie, dass sie glaube, die Showrunner Neil Druckmann und Craig Mazin hätten noch nicht beschlossen, wann die Adaption enden soll. Sie führt aus:

Wir haben unverbindlich gehört, dass es eine Idee für Staffel 3 gibt, aber zu diesem Zeitpunkt, gehen wir eine Staffel nach der anderen an. Es gibt momentan keine Garantie, dass wir eine dritte Staffel haben werden, aber ich weiß, dass sie beide eine Vision für Staffel 3 haben. Ob das dazu führt, mehr zu machen, weiß ich noch nicht.

Es ist also gar nicht zu 100 Prozent sicher, ob die ganze Geschichte von Part 2 in der Serie erzählt wird. Eine Idee für eine weitere Staffel reicht, wie wir wissen, nicht immer aus. Ob eine Show fortgesetzt wird, ist natürlich vor allem auch eine wirtschaftliche Entscheidung und hängt von ihrer Beliebtheit ab. Gut möglich, dass sich Orsi deshalb nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte.

Zusätzlich verzögern sich viele Arbeiten gerade durch einen Streik der Drehbuchautor*innen, der bereits Auswirkungen auf Staffel 2 hat. Grund für den großangeleten Autorestreik in den USA sind schlechte Gehälter und problematische Anstellungsverhältnisse.

Im oben verlinkten Artikel lest ihr mehr darüber. Auch im Interview mit Orsi wird der Streik thematisiert, sie stellt jedoch keine direkte Verbindung zu ihrer Aussage über weitere Staffeln her.

Hattet ihr bereits fest damit gerechnet, dass eine dritte Staffel kommt, um die Ereignisse aus Part 2 auszuerzählen oder war euch klar, dass das nicht sicher ist?