Probleme bei The Last of Us-Serie: Staffel 2 liegt erstmal auf Eis

Staffel 2 von The Last of Us könnte sich aufgrund des Autorenstreiks in den USA verzögern.

Mit der HBO-Serie zu The Last of Us haben Sony und Naughty Dog zu Beginn des Jahres einen großen Erfolg gefeiert, im Zuge dessen schnell eine zweite Staffel der Videospieladaption angekündigt wurde. Laut einem Variety-Report ist die Produktion der neuen Episoden jedoch aktuell ausgesetzt. Grund ist der andauernde Autor*innenstreik in den USA.

Autor*innenstreik in den USA: Die Hintergründe

Seit dem 01. Mai haben Film- und Serienautor*innen in den USA zum Streik aufgerufen. Grund sind zum einen schlechte Gehälter seitens der Studios, zum anderen problematische Anstellungsverhältnisse, die vereinfacht ausgedrückt dazu führen, dass ein großer Konkurrenzkampf innerhalb der Schreibergilde herrscht.

Der letzte Autorenstreik in den USA aus dem Jahr 2007 wurde erst nach 14 Wochen mit erfolgreichem Ausgang für die Streikenden beendet.

Casting bei The Last of Us-Serie ausgesetzt

Laut Report finden derzeit Vorbereitungen für das Casting zur zweiten Staffel statt, die jedoch ausgesetzt wurden. Grund ist das Fehlen von Skripten, die wegen des Autorenstreiks noch nicht geschrieben wurden.

Wie aus dem Bericht zudem hervorgeht, wurden zuvor Seiten aus dem Skript für die Videospiel-Vorlage The Last of Us: Part 2 genutzt, die der Cast zur Vorbereitung auf den Dreh lesen sollte.

Drehstart zur 2. Staffel verzögert sich

Zuletzt sind wir unter anderem nach einem Statement von Joel-Darsteller Pedro Pascal davon ausgegangen, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel noch 2023 starten dürften. Wie die Seite Eurogamer berichtet, geht man aufgrund des Autor*innenstreiks jetzt von einem Drehstart zu Beginn des kommenden Jahres aus. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass wir die neuen Folgen erst Anfang 2025 im TV zu sehen bekommen.

The Last of Us Staffel 1 in Deutschland schauen

Die erste Staffel ist in Deutschland exklusiv auf Sky verfügbar und kann über die Sky-Streamingdienste WOW und Sky Q geschaut werden. Mittlerweile sind in der Bibliothek alle neun Folgen verfügbar, die wir euch auch ohne Kenntnisse der Spiele nur empfehlen können.

Wie lange könnt ihr euch vorstellen, auf die zweite Staffel der Last of Us-Serie zu warten?