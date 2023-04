Die zweite Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us wird brutal und dürfte Bella Ramsey damit einen Wunsch erfüllen.

Nachdem die erste Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us die Geschichte des ersten Spiels nacherzählt hat, widmet sich die zweite Staffel nun der Story von Part 2. Und die dürfte ziemlich düster werden, ist doch schon die Spielvorlage nochmal brutaler als der erste Teil. Für Serien-Star Bella Ramsey (Ellie) ist das offensichltich kein Problem. Für ihren größten Wunsch zu Staffel 2 kommt ihr Ellies Rachefeldzug nämlich mehr als gelegen.

Darauf freut sich Bella Ramsey in TLoU-Staffel 2 am meisten

Im Interview mit L'Officiel wurde Bella Ramsey unter anderem auch gefragt, was sie sich für Ellie in Staffel 2 der Serie erhofft. Ramseys Antwort bezieht sich dabei weniger auf Ellie selbst, sondern auf einen eigenen Wunsch:

Ich bin allem gegenüber offen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie Craig [Mazin] und Neil [Druckmann] die Story des zweiten Spiels in eine weitere Staffel adaptieren. Worauf ich mich aber wirklich freue, ist, mehr zu kämpfen. Aber das ist mehr für mich und nicht wirklich für Ellie.

Zumindest muss der TLoU-Star sich definitiv keine Sorgen machen, ob dieser Wunsch auch in Erfüllung geht. Wer nämlich The Last of Us Part 2 gespielt hat, wird bei der Aussage direkt Flashbacks zu einigen der brutalen Kämpfe des zweiten Teils bekommen.

Nicht nur ist Ellie hier die Protagonistin, sie liefert sich während ihres Rachefeldzuges auch so einige blutige Gefechte, vor denen auch die Serie nicht zurückschrecken dürfte – Bella Ramsey sollte sich hier also ordentlich austoben dürfen.

Allerdings werden wir auch nicht all diese Momente in der zweiten Staffel zu sehen bekommen, immerhin erzählt sie gar nicht die komplette Handlung der Vorlage:

Wann kommt Staffel 2 von The Last of Us?

So steht es um einen Release: Aktuell hat die zweite Staffel der HBO-Serie noch gar nicht mit den Dreharbeiten begonnen. Es gibt also noch keinen Starttermin, auch wenn Joel-Darsteller Pedro Pascal zumindest schon Hinweise gestreut hat.

Alle wichtigen Infos zum Release, Cast und Gerüchten findet ihr in unserem The Last of Us Staffel 2-Hub.

So oder so müssen wir uns definitiv aber noch ein Weilchen gedulden, bevor wir Bella Ramsey als Ellie beim blutigen Rachefeldzug zuschauen können. Aber immerhin schön zu wissen, dass dann zumindest eine Person Spaß dabei hat.

Freut ihr euch ähnlich wie der TLoU-Star auf die Kämpfe oder gibt es etwas ganz anderes, worauf ihr in Staffel 2 hofft?