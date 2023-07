Neues Abo-Modell für Sky WOW: The Last of Us Season 1 und Co. könnt ihr jetzt günstiger streamen

Für Serien wie The Last of Us und Co. gibt es jetzt ein extra günstiges Modell.

Wer hierzulande HBO-Serien wie The Last of Us, House of the Dragon und Co. streamen will, kommt um Sky und dessen Dienste WOW und Sky Q nicht drum herum. Der Entertainment-Anbieter hat nämlich aktuell einen exklusiven Deal mit dem amerikanischen Sender bezüglich der Streamingrechte.

Um das Ganze etwas schmackhafter zu machen, hat WOW jetzt ein neues "Basis"-Abomodell eingeführt. Damit können Serien und/oder Filme noch günstiger geschaut werden, allerdings fehlen in dieser Stufe auch einige Premium-Funktionen.

Das Wichtigste zu den neuen WOW-Abos im Überblick

WOW Serien Basis-Abo : 7,99 Euro/Monat im Monatsabo oder 5,99 Euro/Monat im 6-Monats-Abo

: 7,99 Euro/Monat im Monatsabo oder 5,99 Euro/Monat im 6-Monats-Abo WOW Filme & Serien: 9,98 Euro/Monat im Monatsabo oder 7,98 Euro/Monat im 6-Monats-Abo

Das Monatsabo kann dabei monatlich gekündigt werden, für das vergünstigte Abo verpflichtet ihr euch dagegen für ein halbes Jahr. Die neuen Modelle machen damit den Einstieg in den Streaming-Service einfacher, lassen aber auch einige Komfortfunktionen des Premium-Modells vermissen.

Für die Basismodelle müsst ihr nämlich auch Werbung in Kauf nehmen, könnt nur einen Stream gleichzeitig schauen und bekommt eine maximale Auflösung von 720p. Das fünf Euro teurere WOW Premium ist dagegen werbefrei, erlaubt Streams auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig und streamt in Full HD mit Dolby 5.1 Surround Sound.

Die Abo-Stufen im Überblick.

Achtung bei Vertragsabschluss: Wenn ihr eines der Basis-Abos wählt, erhaltet ihr standardmäßig WOW Premium 7 Tage kostenlos als Probeabo dazu.

Das müsst ihr entweder per Hand bei Vertragsabschluss abwählen oder rechtzeitig innerhalb der Testphase kündigen. Sonst zahlt ihr fünf Euro mehr pro Monat und könnt WOW Premium frühestens nach einem Monat kündigen.

Quality-of-Life-Verbesserung für das Streamen am PC: Eine weitere kleine Neuerung bietet WOW nun ebenfalls unabhängig vom Abo-Modell. Wer Serien, Filme und Co. am PC schauen will, muss in Zukunft keinen eigenen Player mehr runterladen. Stattdessen könnt ihr direkt im Browser streamen.

Außerdem gibt es jetzt auch eine Auto Play-Funktion, mit der automatisch die nächste Folge gestartet wird, wenn ihr Serien schaut.