The Last of Us: Mit 24 Emmy-Nominierungen stehen die Zeichen gut, dass auch die Serie mit Awards überschüttet wird

Auch Bella Ramsey (Ellie) darf ich über eine Emmy-Nominierung freuen.

Der Emmy Award ist quasi der Oscar für Fernsehserien, also der wohl bedeutendste Preis, denn eine Serie erhalten kann. Es ist also alleine schon eine Ehre und ein Qualitätsbeweis überhaupt nominiert zu sein – vor allem für eine Videospielverfilmung! The Last of Us schaffte es aber nicht nur einige Male auf die Nominierungsliste, sondern satte 24 Mal. Naughty Dogs Meisterwerk in TV-Format könnte es bei den 75. Emmy Awards sogar schaffen, als absoluter Sieger des Abends nach Hause zu gehen.

In diesen Kategorien kann TLoU einen Emmy absahnen

Im September finden die 75. Emmy Awards statt. Die verantwortliche Television Academy hat nun alle Nominierungen bekanntgegeben, darunter 20 Kategorien, in denen die The Last of Us-Serie (auch dank mehrerer Nominierungen) gewinnen kann.

Outstanding Production Design For A Narrative Contemporary Program (One Hour Or More) Outstanding Casting For A Drama Series Outstanding Contemporary Costumes For A Series Outstanding Directing For A Drama Series Outstanding Picture Editing For A Drama Series Outstanding Contemporary Hairstyling Outstanding Main Title Design Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic) Outstanding Prosthetic Makeup Outstanding Music Composition For A Series (Original Dramatic Score) Outstanding Lead Actor In A Drama Series Outstanding Lead Actress In A Drama Series Outstanding Guest Actor In A Drama Series (4 Nominierungen innerhalb der Kategorie) Outstanding Guest Actress In A Drama Series (3 Nominierungen innerhalb der Kategorie) Outstanding Drama Series Outstanding Short Form Nonfiction Or Reality Series Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour) Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie Outstanding Writing For A Drama Series

Eine der wichtigsten Kategorien, die The Last of Us gewinnen kann, ist die "Beste Dramaserie". Hier muss sich TLoU gegen Andro, Better Call Saul, The Crown, House of the Dragon, Succession, The White Lotus und Yellowjackets durchsetzen. Auch für "Beste Regie in einer Dramaserie" und "Bestes Drehbuch" kommt die Videospieladaption in Frage.

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Daneben könnten außerdem zahlreiche schauspielerische Leistungen mit der Trophäe belohnt werden. So dürfen Pedro Pascal (Joel) und Bella Ramsey (Ellie) auf einen Emmy als "Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie" bzw. als "Beste Hauptdarstellerin in einer Dramaserie" hoffen. Diverse Schauspieler*innen wie Nick Offerman (Bill), Keivonn Mintreal Woodard (Sam) oder Anna Torv (Tess) dürfen sich ebenfalls über eine Nominierung als beste*r Gastdarsteller*in in diesem Bereich freuen.

24 Emmy-Nominierungen sind jetzt schon ein Grund zum Feiern

24 Nominierungen sind ein stolzes Ergebnis und ein sehr gutes Zeichen dafür, dass die HBO-Serie es dem Spiel gleich tut und sich vor Auszeichnungen kaum retten können wird. Und selbst wenn The Last of Us doch keine oder nur wenige dieser Awards mit nach Hause nehmen darf, sind alleine schon die Nominierungen ein denkwürdiger Erfolg.

Zum einen, weil The Last of Us nach der HBO-Serie Succession (27 Nominierungen) die meisten Nominierungen bei der Verleihung aufweist. Zum anderen, weil es das erste Mal ist, dass eine Live-Action-Adaption eines Videospiels für einen solch wichtigen Award in Betracht gezogen wird (via Variety).

Wann finden die Emmy Awards statt? Die 75. Emmy Awards werden am 18. September 2023 verliehen. Da es sich um eine US-amerikanischen Preisverleihung handelt, werden wir uns wohl auf eine nächtliche Ausstrahlung einstellen müssen, wenn wir sie hierzulande live verfolgen wollen. Eine genaue Uhrzeit steht aber noch aus.

Die erste Staffel von The Last of Us könnt ihr hierzulande über Sky Atlantic und WOW streamen. Staffel 2 wurde bereits bestätigt und wird aller Voraussicht nach nur einen Teil von The Last of Us Part 2 aufgreifen.