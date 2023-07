Auch die zweite Staffel der HBO-Serie The Last of Us verzögert sich durch den SAG-AFTRA-Streik.

Hollywood steht größtenteils still: Zum andauernden Streik der Autor*innen-Gewerkschaft WGA (Writer's Guild of America) ist seit heute Nacht auch noch ein Streik der Schauspieler*innen-Gewerkschaft SAG-AFTRA hinzugekommen. So einen Doppelstreik hat es seit 60 Jahren nicht mehr gegeben und er dürfte weitreichende Konsequenzen haben – Auch auf Videospiel-Produktionen und wohl auch auf Verfilmungen wie die The Last of Us-Serie.

SAG-AFTRA streikt jetzt auch: Doppelstreik legt Hollywood lahm

Darum geht's: Die in der SAG-AFTRA-Gewerkschaft organisierten Schauspieler*innen fordern bessere Verträge, fairen Mindestlohn und bessere Arbeitsbedingungen sowie Einschränkungen bei der Verwendung von KI. Vor allem sollen die Verträge und Bedingungen endlich an die neuen Geschäftsmodelle des Marktes wie Streaming angepasst werden.

Die Verhandlungen sind nun erst einmal gescheitert, weshalb die Gewerkschaft in den Streik tritt. Damit stößt sie zu den Autor*innen der WGA, die bereits seit einigen Wochen für ähnliche Forderungen kämpfen. Insgesamt streiken jetzt also zwei wirklich große Hollywood-Gewerkschaften, die gemeinsam über 175.000 Mitglieder haben.

Wichtig zu beachten ist dabei, dass es hier in erster Linie um unbekanntere Schauspieler*innen geht. Die ganz großen Stars zeigen zwar oft ihre Solidarität für den Arbeitskampf, handeln ihre Millionen-schweren Verträge aber in der Regel ohne das Mitwirken von Gewerkschaften aus (via: IGN).

Was hat der Hollywood-Streik für uns für Konsequenzen?

Eine ganze Menge. Weil die Gewerkschaften so viele Mitglieder haben, gibt es nicht viele Hollywood-Projekte, bei denen niemand aus einer der beiden Gewerkschaften an Bord ist. Während des Streiks nehmen die Schauspieler*innen nicht nur nicht an Dreharbeiten, sondern auch nicht an Promo-Terminen, Proben, Motion Capturing-Aufnahmen, Interviews oder Vertragsverhandlungen teil.

Bereits laufende Serien-Staffeln und aktuelle Kinofilme wie Barbie oder Oppenheimer sind von den Streiks nicht betroffen. Ist die Arbeit an den Filmen oder Serien bereits abgeschlossen, werden sie wohl ganz normal erscheinen. Womöglich müssen die Verleiher und Studios aber Abstriche bei der Werbung dafür hinnehmen.

wie Barbie oder Oppenheimer sind von den Streiks nicht betroffen. Ist die Arbeit an den Filmen oder Serien bereits abgeschlossen, werden sie wohl ganz normal erscheinen. Womöglich müssen die Verleiher und Studios aber Abstriche bei der Werbung dafür hinnehmen. Laufende Produktionen von Serien und Filmen oder auch Spielen, bei denen SAG-AFTRA-Mitglieder beteiligt sind, werden gestoppt. Sie können vorerst nicht weitergeführt werden und das betrifft zum Beispiel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die folgenden Werke (via Moviepilot): Stranger Things Staffel 5 The Last of Us Staffel 2 Severance Staffel 2 The Mandalorian Staffel 4 Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3 Blade Runner 2099 Blade Mission: Impossible 8 Gladiator 2 Deadpool 3

von Serien und Filmen oder auch Spielen, bei denen SAG-AFTRA-Mitglieder beteiligt sind, werden gestoppt. Sie können vorerst nicht weitergeführt werden und das betrifft zum Beispiel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die folgenden Werke (via Moviepilot): Angekündigte Serien und Filme dürften ebenfalls ordentlich ins Hintertreffen geraten, weil auch Vertragsverhandlungen unter den Streik fallen. Ohne Drehbücher kann sowieso nicht gedreht werden und ohne Schauspieler*innen erst recht nicht. Davon dürften auch die vielen Sony-Serien und -Filme betroffen sein.

A propos: Habt ihr schon den Trailer zu Twisted Metal gesehen?

2:21 Der neue Trailer zur Twisted Metal-Serie macht direkt Lust auf einen neuen Ableger des PS1-Kulthits

Konkret heißt das für uns: Manche Serien könnten komplett abgesetzt werden, wenn es ganz schlecht läuft. Mit Sicherheit verschiebt sich aber die Veröffentlichung vieler Filme, Serienstaffeln und eventuell auch von Spielen ordentlich nach hinten. Und zwar auch dann, wenn sich eine baldige Einigung abzeichnen sollte – wonach es im Moment wirklich nicht aussieht.

Was sagt ihr zu den beiden Streiks? Hattet ihr auf eine Serie besonders gewartet, um welche Spiele macht ihr euch Sorgen?