The Last of Us Part 2 wird zur zweiten Staffel der HBO-Verfilmung.

HBO hat The Last of Us als sehr erfolgreiche Serie verfilmt. Das Ganze soll mit einer zweiten Staffel zum zweiten Spiel fortgesetzt werden, aber bei der Produktion gibt es jetzt Probleme. Aufgrund des Autor*innenstreiks beziehungsweise wegen der sturen Gegenseite können die Arbeiten nicht wie geplant fortgesetzt werden. Die erste Folge von Staffel 2 wurde zwar schon geschrieben, aber ob es beim bisher geplanten Termin bleiben kann, ist unklar.

The Last of Us-Autor hofft trotz Streik immer noch, den Release-Termin von Staffel 2 einhalten zu können

Darum geht's: In den USA streiken aktuell nicht nur die Schauspieler*innen der SAG-AFTRA-Gewerkschaft, sondern auch die Autor*innen von der Writer's Guild of America. Zu dieser Gewerkschaft zählt auch der Drehbuchautor Craig Mazin, der gemeinsam mit Halley Gross und Bo Shim an der zweiten Staffel der HBO-Serie schreiben sollte.

Erste Folge steht schon: Wie Craig Mazin gegenüber Deadline erklärt, habe er die allererste Episode der zweiten Staffel bereits fertig geschrieben und eingereicht. Offenbar sogar direkt vor der Deadline. Aber eine Folge reicht natürlich nicht, um mit den Dreharbeiten zu beginnen und schreiben dürfen die Autor*innen jetzt nicht mehr, bis es eine Einigung gibt.

"Also jetzt laufe ich herum und schreibe sozusagen in meinem Gehirn. Ich glaube das ist kein Streikbrechen. Ich gehe auf Spaziergänge und denke die Szenen durch. Wenn die Glocke ertönt und das hier vorbei ist, weil die Unternehmen endlich Vernunft angenommen haben, werde ich mich quasi selbst aus einer Kanone schießen. Wir wollen wirklich versuchen, diese Show auf Sendung gehen zu lassen, wenn sie auf Sendung gehen soll.

Bleibt es bei 2025? Das steht noch nicht fest. Der Showrunner erklärt, er hoffe sehr, dass der ursprünglich geplante Release-Termin im Jahr 2025 eingehalten werden kann. Aber die Streiks könnten durchaus bedeuten, dass das Studio den Zeitrahmen nach hinten verschieben muss:

"Das tut uns weh, es tut dem Publikum weh und es tut HBO weh. [...] Ich denke, alle wollen einfach nur, dass das gelöst wird."

Season 3 kommt wohl auch: Craig Mazin bekräftigt in diesem Interview auch noch einmal, dass die HBO-Serie The Last of Us wohl nicht nach Staffel 2 endet. Ob die komplette Story aus dem zweiten Spiel in der zweiten Staffel landet, bleibt ein bisschen unklar, aber es gebe mehr Story und die werde auch erzählt – vorausgesetzt, die Leute würden sich auch Staffel 2 ansehen und die Show werde nicht gecancelt.

Wie schätzt ihr die Lage ein? Glaubt ihr, die zweite The Last of Us-Staffel kann wirklich 2025 kommen?