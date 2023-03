The Last of Us: Wie viele Leute hat Joel in der Serie umgebracht und wie viel im Spiel?

Joel ist auch in der HBO-Serie ein regelrechter Massenmörder, keine Sorge.

HBO hat The Last of Us verfilmt und dabei einiges geändert. Ein Großteil des Spiels besteht darin, herumzuschleichen und Gegner abzumurksen. Das muss und kann in der Serie natürlich nicht genauso sein. Aber wie viele Leute hat der Serien-Joel denn nun auf dem Gewissen und wie schlägt er sich im Vergleich zum Spiel?

Darum geht's: Die HBO-Verfilmung von The Last of Us als Serie setzt mehr auf Story als auf Gameplay – das liegt in der Natur der Sache. Auch der Gewaltgrad des Spiels wurde deutlich herunter geschraubt und es gibt zum Beispiel weniger Clicker.

Aber das heißt nicht, dass Joel nicht trotzdem am Schluss ein regelrechtes Massaker anrichten würde. Ganz im Gegenteil. Das wirft natürlich die Frage auf, wie viele Leute denn nun in der Verfilmung dran glauben mussten und ob es wirklich so viel weniger sind als im Spiel.

The Last of Us: So viele Leute hat Joel in der Serie auf dem Gewissen vs im Spiel

Die kurze Antwort lautet: Ja, Joel bringt in der HBO-Serie deutlich weniger Menschen (und Clicker oder Runner) um, als das im Spiel der Fall ist. So richtig wenig sind es dann aber trotzdem nicht. Die Fans haben akribisch mitgezählt (via: Reddit).

In der Serie bringt Joel 28 Menschen und 11 Infizierte um, also 39 insgesamt.

bringt Joel 28 Menschen und 11 Infizierte um, also 39 insgesamt. Im Spiel bringt Joel in einem Standard-Durchgang um die 200 Gegner um.

Es kommt natürlich drauf an: Selbstverständlich könnt ihr The Last of Us Part 1 auch mit sehr viel weniger Kills durchspielen. Schleicht und umgeht ihr Feinde, könnt ihr die Tode eurer Gegner natürlich auf ein Minimum reduzieren.

Wer sich ganz viel Mühe gibt und einen Pazifist*innen-Run hinlegt, kommt womöglich sogar unter die Zahl aus der Serie. Zumindest gibt es einen Versuch hier auf YouTube, bei dem eine Zahl von 17 Kills herauskommt, die sich nicht umgehen lassen.

Allerdings wird auch das heiß diskutiert. Zum Beispiel wird hier das Ermorden des Arztes am Schluss nicht mitgezählt – aber wir kennen da eine Person, die das ganz, ganz anders sieht. Aber dafür müssten wir hier eigentlich schon über The Last of Us Part 2 sprechen.

Fest steht jedenfalls: Bei einem mehr oder weniger 'normalen' Durchgang von The Last of Us werdet ihr wahrscheinlich automatisch deutlich über 100 Gegnern die Lichter ausknipsen. Daneben wirkt der Serien-Joel mit seinen 28 Kills fast schon handzahm. Nichtsdestotrotz erzielen diese Todesfälle natürlich durchaus eine furchteinflößende Wirkung.

Außerhalb noch mehr: Ebenfalls zu Bedenken gilt, dass hier natürlich nur die Kills gezählt wurden, die zu sehen sind. In den Monaten, die teils zwischenzeitlich vergehen, dürfte Joel durchaus noch den einen oder anderen Clicker und vielleicht sogar Menschen umgebracht haben – aber eben offscreen.

Was haltet ihr von dieser Gegenüberstellung? Wie hättet ihr es gefunden, wenn die The Last of Us-Serie sich in dieser Hinsicht näher am Spiel orientieren würde?